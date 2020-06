Stadin Friidu ja Kundi 2020 ovat Laura Kolbe ja Jaakko Saariluoma

Suomen suurin kotiseutuyhdistys Stadin Slangi ry valitsee vuosittain Helsinki-päivänä 12.6. Stadin Friidun ja Kundin, joka on bulein kunnianosoitus, minkä stadilainen voi saada. Vuoden 2020 Stadin Friiduksi on valittu tutkija, opettaja Laura Kolbe ja Stadin Kundiksi näyttelijä, ohjaaja Jaakko Saariluoma.

Vuoden 2020 Stadin Friidu ja Kundi ovat ylpeitä kotikaupungistaan

Stadin Friidu 2020: Laura Kolbe, tutkija, opettaja, äiti

Laura Kolbe, 63, on henkeen ja vereen kaupunkilainen, helsinkiläinen. Hän katsoo edustavansa urbaaneja, liberaaleja ja kaupunkiyhteisöllisyyttä korostavia arvoja.

Lapsuuden ja nuoruuden maisemaa oli esikaupunki; kotiseutua ovat olleet Pohjois-Haaga ja Lauttasaari, ja tätä nykyä Kruununhaka.

Laura Kolbe on kulttuurin, teatterin, baletin, oopperan, museoiden, näyttelyiden ja kesäjuhlatapahtumien suurkuluttaja. Hän jumppaa ja liikkuu lähes päivittäin.

Perheeseen kuuluvat puoliso, lakimiehenä toimiva Thomas Forss sekä lapset Johannes (s. 1987) ja Carolina (s.1989). Perhe on Lauran vahvuus, selustatukija ja kriitikko.

Arjessa yhdistyvät työ ja rentoutuminen, kaupunki ja maaseutu, teknologia ja luonto, materialistinen ja henkinen.

Laura Kolbe kertoo eläneensä suku- ja perhepiirissä, jossa on vaikuttanut rinnakkain neljä sukupolvea, kolme kieltä, kaksi kotiseutua ja yksi aate: kiinnostus kulttuuriin ja historiaan sekä politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin. Syntymäpaikka, Bogota Kolumbia (s. 1957), on vaikuttanut siihen, että maailma tuntuu olevan aina lähellä.

Stadin Kundi 2020: Jaakko Saariluoma; näyttelijä, ohjaaja, stand-up koomikko

Jaakko Saariluoma, 53, tuntee kotikaupunkinsa eri kolkat. Hän on syntynyt itäisessä Stadissa, jossa on asunut useilla eri alueilla. Siellä vahvana oleva slangin kieli on tarttunut myös Jaakon puheeseen.

Idästä tie on kulkenut monien eri alueiden kuten Sörnäisten ja Töölön kautta nykyiselle kotiseudulle Pohjois-Helsinkiin. Alue on lapsiystävällistä ulkoilualueineen, mutta nyt lasten aikuistuttua Jaakon mieli välillä kaipaa takaisin lähemmäs keskustaa.

Jaakolla on kaksi jo aikuista lasta, ja isän rooli on ollut yksi hänen mieluisimmista rooleistaan.

Isän roolin lisäksi Jaakko Saariluoma on hankkinut meriittejä televisiostudioiden ohella teatterilavoilta. Etenkin stand-up komiikka on jo usean kymmenen vuoden ajan vienyt häntä erilaisille estradeille. Saariluoma on valmistunut teatterikorkeakoulusta vuonna 1994 ja on näyttelemisen lisäksi ohjannut useita esityksiä.

Kaiken esiintymisen vastapainona Jaakko Saariluoma harrastaa liikuntaa. Viime aikoina hän on löytänyt uudelleen musiikin ja soittimista esimerkiksi kitara ja piano ovat tulleet tutuiksi.

Stadin Friidun ja Kundin palkitseminen on katsottavissa Helsinki-kanavalta 12.6. klo 12-12.20.

Stadin Slangi ry. on Suomen suurin kotiseutuyhdistys, jonka yhtenä tärkeänä perinteenä jo 25 vuoden ajan on ollut nimetä Stadin Kundi ja Friidu. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia ja joka vuosi yhdistyksen hallitus määrittelee valintakriteerit itsenäisesti. Valittujen kirjo onkin ollut ja monipuolinen. Stadin Friiduksi ja Kundiksi on aiemmin valittu muun muassa Eva-Riitta Siitonen, Maija Vilkkumaa, Heikki Harma ja Jörn Donner.

