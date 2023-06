Stadin Friidu ja Kundi 2023 ovat Seija Sartti ja Olli Ahvenlahti

Stadin Friiduksi valittu Seija Sartti on helsinkiläissyntyinen toimittaja ja tietokirjailija. Sartti on tullut tunnetuksi erityisesti Helsingin Sanomiin ja sen Kuukausiliitteeseen kirjoittamistaan laajoista pamflettimaisista artikkeleista ja henkilöjutuista.

Stadin Kundi Olli Ahvenlahti on musiikin monitaituri eli pianisti, säveltäjä, sovittaja ja kapellimestari. Ahvenlahti toimi muun muassa Yleisradion kapellimestarina 1990-luvulla. Ahvenlahti on myös säveltänyt musiikkia ja soittanut urallaan lukuisien tunnettujen suomalaisten artistien taustalla. Lisäksi hän on toiminut muun muassa UMO Jazz Orchestrassa ja vahvasti Suomen jazzmusiikissa.

Stadin kundi ja friidu palkittiin Espan lavalla 12. kesäkuuta osana Helsinki-päivän ohjelmaa.