Stadin osaamiskeskus tuo virtuaalisia oppimisympäristöjä Oodiin

Miten autoalan opiskelu sujuu virtuaalisesti ja mitä mahdollisuuksia uudet teknologiat tuovat opetukseen? Osana Euroopan komission vuosittaista Euroopan ammattitaitoviikkoa, Stadin osaamiskeskus esittelee autoalan opetusta virtuaaliopetuksen keinoin keskustakirjasto Oodissa 14.–16. lokakuuta.

Osaamiskeskuksen pop-up -koulussa vierailijat voivat ottaa osaa muun muassa vuorovaikutteiseen opetustuokioon sekä kokeilla digitaalisia oppimisympäristöjä immersiivisessä Kuutio-huoneessa, jonne Stadin osaamiskeskus on luonut virtuaaliteknologian avulla autokorjaamon. Immersiivisyydellä tarkoitetaan kokemuksellisuutta.

”Astuessaan huoneeseen kävijät pääsevät tutustumaan opetukseen ikään kuin he olisivat itse paikan päällä autokorjaamossa”, kertoo työelämävalmentaja ja tilaisuuden järjestäjä Virginia Martinez Stadin osaamiskeskuksesta.

Virtuaaliteknologian kehittyessä myös opetukseen halutaan lisätä uusia ulottuvuuksia. Muun muassa soveltamalla pelisuunnittelun keinoja ja rikkomalla fyysisen todellisuuden rajoja luodaan opetukseen paljon uusia mahdollisuuksia. Nykyään oppimisympäristö voi olla missä tahansa.

”Voimme rakentaa ympäristöjä, luoda tiloja ja todellisuuksia, jotka eivät ole oikeasti olemassa. Esimerkiksi autokorjaamon virtuaalinen mallintaminen mahdollistaa sen, että opiskelijat voivat harjoitella työtehtäviä turvallisessa ympäristössä”, Martinez sanoo.

Innovatiivisia opetusmenetelmiä ja uusia kokemuksia

Euroopan ammattitaitoviikon päätapahtuma järjestetään Suomen EU-puheenjohtajakauden johdosta tänä vuonna Suomessa. Helsingissä järjestettävään päätapahtumaan sisältyvissä tapahtumissa käsitellään muun muassa tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita, jatkuvaa oppimista sekä digitalisaatiota.

Stadin osaamiskeskuksen järjestämä tilaisuus on kaikille avoin. Se on tarkoitettu erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita innovatiivisista opetusmenetelmistä, uusista kokemuksista, autoista tai virtuaaliteknologiasta. Opetusrobotti Naomi on vastaanottomassa vierailijoita ovella, ja paikan päällä on myös osaamiskeskuksen opiskelijoita.

Stadin osaamiskeskus on koulutusta ja työllistämistä yhdistävä palvelukokonaisuus, joka tarjoaa maahanmuuttajille ammatillista koulutusta, työllistymispalveluja ja kieliopintoja saman katon alla. Keskuksen palvelut on suunnattu yli 17-vuotiaille oleskeluluvan saaneille helsinkiläisille maahanmuuttajille.

Stadin osaamiskeskuksen virtuaalinen pop-up -koulu

14.–16.10.2019

Klo 10–14 Keskustakirjasto Oodi

Huone: Kuutio

Lisätietoja:

Virginia Martinez, työelämävalmentaja

virginia.martinez@hel.fi, 040 487 5293