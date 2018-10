Stadin Silakkamarkkinoiden Silakkaraadin voittajat 2018

Silakkamarkkinoiden avajaispäivän silakkaraati valitsi vuoden 2018 voittajakalastajat sunnuntaina 7. lokakuuta klo 15.45.

Maustekala-sarjan palkinnon voitti Tage Gustafsson Hangosta pisteillä 54. Toiseksi tuli Ky Mallemucken Kb (Sjögren/Tamminen) Kotkasta pisteillä 52 ja kolmanneksi Leif Bergman Ahvenanmaan Getalta pisteillä 48.

Silakkayllätys-sarjassa voiton vei Toni Rantamaa Merikarviasta pisteillä 47 Ämmäkarin silakalla, jossa mausteena oli niin sinappia, kermaviiliä, sitruunamehua kuin tilliäkin. Toiseksi tuli Pirjo ja Reima Salonen Taivassalosta pisteillä 46 Tillisilakalla ja kolmannen sijan sai Jörres Fisk Pellingistä pisteillä 45 Chilisilakalla, jossa mausteena oli muun muassa kermaviiliä, chiliä, sitruunapippuria ja rosepippuria.

– Voitto tuntuu erittäin hyvältä, iloitsee Silakkayllätys-sarjan voittaja Toni Rantamaa. Tämä on nyt 21. kerta Stadin Silakkamarkkinoilla ja ensimmäinen kerta, kun voitto tulee meille. Ämmäkarin silakka -reseptiä on hiottu viime vuodesta asti. Olen iloinen, jos silakka maistuu markkinaväelle.

Tänä vuonna maustekalasarjassa kilpaili 13 ja silakkayllätyksessä 16 osallistujaa.

Stadin Silakkamarkkinoiden avajaispäivän avasi Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori.

- Helsingin kaupungin tavoitteena on merellisen strategiatyön avulla kehittää saari- ja rantakohteita. Merellisillä tapahtumilla, kuten Stadin Silakkamarkkinoilla, on tässä merkittävä rooli. On tärkeää vahvistaa helsinkiläisten mahdollisuuksia nauttia merellisyydestä osana jokapäiväistä elämää, kestävällä tavalla. Silakkamarkkinat on myös oiva esimerkki kaupunkien ja maaseudun yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta. Suurin osa syödystä kalasta on nykyään ulkomaalaista, näin ei tarvitse olla. Tuore, hyvälaatuinen lähiruoka on sekä trendikästä että turvallista. Helsingistä tulee maailman paras ja toimivin merikaupunki, kun asukkaat, yrittäjät ja kaupunki tekevät tiiviisti yhteistyötä.

Vuoden 2018 Silakkaraati

Raadissa kilpailusilakoita maistelivat tänä vuonna Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto, kalastukseen hurahtanut Ravintola Nollan yksi omistajista Luka Balac, Radio Helsingin toimittaja, silakka-aloittelija ja hyvän ruuan rakastaja Anna Cadia, ruokakirjailija ja -bloggaaja Hanna Hurtta, juontaja ja toimittaja sekä ahkera kalastaja ja kala-aktivisti Mikko ”Peltsi” Peltola sekä tämän vuoden maallikkojäsen, kalataloustarkastaja Kai Samanen. Silakkaraadin vuoden 2018 voittajat palkittiin markkinoiden lasipaviljongin lavalla kello 15.45.



– Suomi on maailman silakkarikkain maa, hehkuttaa Silakkaraadin puheenjohtaja ja tämän vuoden maallikkojäsen kalataloustarkastaja Kai Samanen. Kokonaissaaliimme on reilusti yli sata miljoonaa kiloa. Miksi emme syö enempää silakkaa? Se on tuhannen miljoonan euron arvoinen kysymys. Toisin sanoen, työ mitä Stadin Silakkamarkkinat tekee silakan käytön edistämiseksi, on äärimmäisen arvokasta. Silakka on gourmet-herkku, kuten tässä raadissa tänään kävi jälleen ilmi. Silakka on suuri mahdollisuus Suomelle ja suomalaisille.



Lämpimät onnittelut kaikille voittajille!

Silakkamarkkinat ovat avoinna koko seuraavan viikon ajan maanantaista perjantaihin 8.–12. lokakuuta kello 7–19 ja lauantaina 13. lokakuuta klo 7–15.

www.stadinsilakkamarkkinat.fi



#stadinsilakkamarkkinat #strömmingsmarknad