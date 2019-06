Stadin SoTe 3/19 – Teemana Kallion perhekeskus

Tervetuloa tutustumaan Kallion perhekeskukseen 4.6. – Kutsu medialle 29.5.2019 10:55:00 EEST | Tiedote

Kallion perhekeskus avaa ovensa 4.6. Toivotamme median tervetulleeksi tutustumaan uusiin tiloihimme ja keskustelemaan kanssamme tiistaina 4.6. klo 9–10, os. Toinen linja 4 C. Aamun ohjelma: Tervetuloa (apulaispormestari Sanna Vesikansa) Kallion perhekeskus tutuksi Keskustelua ja kysymyksiä Tiloihin tutustuminen Perhekeskuksesta löytyy laaja valikoima lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluja, esimerkiksi perinteiset neuvolapalvelut, puheterapia, sosiaaliohjaus ja vammaispalvelut. Kallion perhekeskus on järjestyksessään kolmas perhekeskus Helsingissä. Keskuksessa tulee työskentelemään noin 250 sote-alan ammattilaista helsinkiläisten lapsiperheiden parhaaksi. Kallioon muuttavat Vallilan ja Herttoniemen neuvolat. Samoin väistötiloissa ollut Kallion neuvola palaa vanhaan osoitteeseensa. Kallion perhekeskus on rakennettu entisen Kallion terveysaseman ja neuvolan tiloihin osoitteeseen Toinen linja 4 C. Perhekeskus löytyy helposti Kallion perhekeskus sijaitsee keskeisellä paikalla, meille