Stadin sote 4/20

Koronatestiin ympäri kaupunkia

”Ylihoitaja Nina Ahlblad-Mäkinen kysyi, voisinko auttaa Kannelmäen koronanäytteenoton käynnistämisessä rokotussuunnittelun ohella? Tätä kautta tulin mukaan", sairaanhoitaja Minni Minkkinen kertoo. Minni on ollut Helsingissä käynnistämässä myös Jätkäsaaren ja Kruununhaan näytteenottopisteitä.

Helsingin koronavirustilannekatsaus

Tartuntatautitilannekatsaus kertoo pääkaupungin koronatilanteen ajankohtaiset faktat. Sivulta löydät tietoa muun muassa päiväkotien koulujen altistumisista ja tartunnoista sekä tartuntojen määrään alueittain.

Virtuaalilasit päähän ja ohjaimet käteen

"Näet ympärilläsi ruskean sohvan, keltakuvioiset tapetit, siistin kirjahyllyn ja vanhoja valokuvia. Ruskeassa nojatuolissa keskellä huonetta istuu vanhempi rouva, joka on hyvin hiljainen. Havainnoituasi hetken tilannetta huomaat, että rouvalla on kuumetta ja hänen sykkeensä on hieman nopea. Miten toimit?"

Kyseessä ei ole mielikuvitusleikki, vaan uusi koulutus, jossa harjoitellaan päivystystilanteen hoitamista virtuaalimaailmassa.

Helsinki valvoo monin tavoin seniorikeskuksiaan ja palvelutalojaan

Kaupungin valvontaperiaatteet ovat kaikille hoivakodeille samat, riippumatta siitä, kuka palvelua tuottaa.

"Vaikka emme tee omiin hoivakoteihimme varsinaisia valvontakäyntejä, valvomme silti toimintaamme tarkasti ja monipuolisesti. Uskomme toiminnassamme aktiiviseen kehittämiseen ja ennakointiin. Palvelun laatu on meille todella tärkeä asia", idän palvelualueen johtaja Maritta Haavisto kertoo.

