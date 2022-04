StaffPoint laajentaa toimintaansa Pirkanmaalla ostamalla Alen Consulting Oy:n 1.4.2022 15:00:00 EEST | Tiedote

StaffPoint-konserni jatkaa kasvustrategiaansa ostamalla pirkanmaalaisen Alen Consulting Oy:n. ”Alen Consulting on perinteikäs henkilöstöpalveluyritys, joka on pitkäjänteisesti rakentanut asiakassuhteita valituilla toimialoilla. Yritys toimii pääasiassa Pirkanmaalla ja vahvistaa entisestään konsernimme läsnäoloa alueella. Alen Consulting vahvistaa meidän osaamistamme paikallisesti ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten sektorissa ja täydentää näin hienosti sekä StaffPointin että Valtin toimintaa Pirkanmaalla", kertoo StaffPoint-konsernin teollisuuden ja logistiikan toimialajohtaja Anssi Nieminen. Alen Consultingin toimitusjohtaja ja pääomistaja Nina Koskinen on innostunut yritysjärjestelystä. ”Uskon, että yritysjärjestelyn myötä nykyiset asiakkaamme saavat entistä parempaa palvelua, ja vuokratyöntekijämme uusia työmahdollisuuksia laajemman asiakaskunnan johdosta. Lisäksi StaffPointin laaja verkosto helpottaa työvoiman saantia myös meidän asiakkaillemme. Konsernin digitaaliset t