StaffPoint osti Henrico Digital Oy:n liiketoiminnan

Anu Ahokas StaffPoint-konsernin toimitusjohtajaksi - nimityksellä haetaan kannattavaa kasvua 10.4.2018 09:10:00 EEST | Tiedote

Anu Ahokas (VTM) on nimitetty StaffPoint-konsernin toimitusjohtajaksi 10.4.2018 alkaen kannattavan kasvun vauhdittamiseksi. Ahokas on aiemmin toiminut konsernin varatoimitusjohtajana sekä usean vuoden ajan Spring House Oy:n toimitusjohtajana, missä tehtävässä hän myös jatkaa. StaffPoint-konserni on 125 M€ liikevaihdolla henkilöstöalan johtavia toimijoita ja yksi Suomen suurimmista työnantajista, työllistäen 12 000 henkilöä.