StaffPointin kaupan alan toimialajohtajaksi valittu Tim Kankfelt

Tim Kankfelt on tehnyt merkittävän uran kaupan toimialan myynnin ja palveluliiketoiminnan kehittämisen sekä strategisen johtamisen tehtävissä. Kankfelt siirtyy StaffPointille Kekkilä BVB:lta kaupallisen johtajan tehtävästä, jossa on vastannut Suomen ja Pohjoismaiden liiketoiminnasta. Tätä ennen Kankfelt on työskennellyt mm. Berner Oy:ssä sekä Sales Support Finland Oy:ssä, joka edusti useita kansainvälisiä kuluttajabrändejä Suomessa. Vähittäistavarakaupan lisäksi Kankfelt on urallaan työskennellyt myös vakuutusalalla.

Viime vuosina StaffPointin Kaupan toimiala on kasvanut vauhdikkaasti niin erikois- kuin päivittäistavarakaupassa. Yhdessä suomalaisten tai Suomeen rantautuneiden kansainvälisten asiakkaiden kanssa StaffPoint on palkannut tuhansia osaajia kaupan alalle rakentamaan monipuolista uraa. Kaupan toimialan kehittämiseen ja kehittymiseen tullaan panostamaan jatkossakin vahvasti. Kankfeltin monipuolinen kokemus yhteistyöstä useiden toimintojen kanssa vähittäiskaupan liiketoimintaympäristössä antaa erinomaisen perustan StaffPointin kaupan alan kasvulle.

StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas odottaa innostuneena yhteistyötä:

”Olen iloinen, että saamme taloon Tim Kankfeltin kaltaisen johtajan. Kaupan toimialalta odotetaan vahvaa kasvua tulevaisuudessakin, ja Tim tuo mukanaan tarvittavaa palveluliiketoiminnan kehittämisen kokemusta, näkemystä ja osaamista. Tim tuntee kuluttajaliiketoiminnan, bränditalojen tarpeet ja sitä kautta pystyy varmasti kehittämään palvelutarjoamaamme entisestään. Lämpimästi tervetuloa joukkueeseen Tim!”

”Haluan toimia vahvasti asiakasrajapinnassa yhdessä tiimini kanssa ja näin osaltani vahvistaa StaffPointin kasvutarinaa. Olen todella innoissani tarttumaan StaffPointin Kaupan toimialan ruoriin, tutustumaan uusiin kollegoihini ja asiakkaisiin.”, summaa Tim Kankfelt uusia haasteitaan StaffPointilla.

Tim Kankfelt on aloittanut tehtävässään maanantaina 21.8.2023.