Standard Life Investmentsin kiinteistörahastoon voi sijoittaa nyt Suomessa

13.7.2017 11:30 | Standard Life Investments

Standard Life Investments on rekisteröinyt Global Real Estate Feeder -rahastonsa (GREF) Finanssivalvonnassa. Rahasto on nyt yksityissijoittajien merkittävissä Suomessa.

Vuonna 2005 aloittanut Global Real Estate -rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille tuloa ja pääoman arvon nousua pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa laajasti kaupallisiin kiinteistöihin sekä suoraan että noteerattujen kiinteistöarvopapereiden kautta.

Sijoittaminen kiinteistöihin globaalisti auttaa hajauttamaan riskiä ja luo mahdollisuuksia vakuuttavaan tuottoon. GREF on hyötynyt sijoitusten hajauttamisesta eri maantieteellisille alueille sekä omaisuusluokkiin. Maaliskuun 2017 loppuun mennessä rahaston vuotuinen tuotto kolmelta vuodelta oli 6,1 % ja viideltä vuodelta 5,6 %.*

Rahastonhoitaja on James Britton, jolla on yli 15 vuoden kokemus kiinteistöalalta. Hän tuli Standard Life Investmentsin kiinteistötiimiin salkunhoitajaksi vuonna 2006. Tukenaan hänellä on Edinburghissa 150 ihmisen tiimi, jossa on rahastonhoidon, tutkimuksen ja strategian ammattilaisia.

“Global Real Estate -rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla hajautetusti ja laajasti kansainvälisille kiinteistömarkkinoille. Olemme nähneet viimeisen vuoden aikana paljon epävarmuutta maailmassa ja Euroopassa, ja kiinteistöt ovat olleet jossain määrin turvasatama sijoituksille”, salkunhoitaja James Britton sanoo.

”Korot ja kasvu ovat alhaalla ja inflaatiotavoitteet vaikeasti tavoitettavissa etenkin Suomessa ja koko Pohjoismaiden alueella. Tässä ympäristössä Global Real Estate pystyy hyvään tuottoon varsinkin verrattuna muihin omaisuuslajeihin. Globaalien kiinteistömarkkinoiden näkymät ovat mielestämme positiiviset, ja sijoituksemme keskittyvät eurooppalaisiin ja brittiläisiin kiinteistöihin.”

”Olen iloinen, että voimme nyt tarjota tätä ainutlaatuista kiinteistöratkaisua suomalaisille sijoittajille. GREF on jo osoittautunut suosituksi eurooppalaisten ja brittiläisten sijoittajien keskuudessa, koska se yhdistää suorat sijoitukset noteerattuihin kiinteistösijoituksiin sekä päivittäiseen likviditeettiin”, toteaa Euroopan-liiketoimintojen kehityksestä vastaava johtaja Åsa Norrie.

*Tuotot ovat Global Real Estate Master -rahaston nettotuottoja ilman palkkioita muunnettuna euroiksi syöttörahaston lyhyen historian takia.

Lisätietoja:

Rosalind Gould, Press Manager, Standard Life Investments, +44 131 245 3982

Anne Hänninen, viestintätoimisto Cocomms puh. 040 825 4620, anne.hanninen [at]cocomms.com

Standard Life Investmentsin press office: http://www.standardlifeinvestments.com/press_office/index.html

Standard Life Investments

Standard Life Investments on johtava eurooppalainen varainhoitaja, jonka hallinnoimat varat ovat 325,1 miljardia euroa (31.3.2017). Standard Life Investments on yksi Euroopan suurimmista kiinteistösijoittajista, joka hallinnoi 22,2 miljoonan punnan varoja suorissa ja noteeratuissa kiinteistösijoituksissa sekä kiinteistölainoissa (31.12.2016). Yli 160 kiinteistösijoitusammattilaisen tiimi hallinnoi yli 610 suoraa kiinteistösijoitusta 14 maassa eri puolilla maailmaa (31.3.2017). Tiimi toimii kuudella paikkakunnalla: Edinburghissa, Lontoossa, Pariisissa, Bostonissa, Hongkongissa ja Singaporessa.

Standard Life Investments perustettiin vuonna 1998. Se on Standard Life Investments (Holdings) Limitedin täysin omistama tytäryhtiö, joka on puolestaan vuonna 1825 perustetun Lontoon pörssissä noteeratun vakuutusyhtiö Standard Life plc:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Standard Life Investmentsin pääkonttori sijaitsee Edinburghissa. Yhtiöllä on toimistoja Lontoossa, Pariisissa, Dublinissa, Tukholmassa, Bostonissa, Torontossa, Tokiossa, Hongkongissa, Pekingissä, Soulissa ja Sydneyssä. Lisäksi Standard Life Investments toimii läheisessä yhteistyössä paikallisten varainhoitajien kanssa Aasiassa, kuten HDFC Asset Management Intiassa ja Sumitomo Mitsui Trust Bank Japanissa.