STARK Kuopio uudistui - ammattiasiakkaan palvelu paranee

Stark Kuopio on avattu uudistuneena 3.2. Uudistus noudattaa Starkin tuoretta konseptia ja palvelee noutavaa asiakasta sekä rakennusliikkeitä entistä paremmin. Merkittävä muutos näkyy paitsi noutopihalla myös myymälässä, jossa uusi esillepano näyttelyalueineen ja selkeine opasteineen auttaa asiakasta löytämään hänelle tärkeät materiaalit ja käyttöyhteystuotteet.

- Kuopio on muuttovoittoalue ja uskomme alueen markkinaan. Haluamme kehittää palveluamme rakentava asiakas lähtökohtana, parantamalla ja nopeuttamalla asiointia myymälässä ja noutopihalla, sanoo toimitusjohtaja Harri Päiväniemi. Uuden konseptin mukaisia myymäläuudistuksia on toteutettu jo useilla paikkakunnilla ja kevennettyjä myymäläkohtaisia parannuksia muualla verkostossamme. Konsepti on saanut hyvää palautetta asiakkailta, sillä uusi konseptimme on sujuvoittanut ja helpottanut heidän asiointiaan meillä. Jatkamme verkoston edelleen kehittämistä rakentaja-asiakkaan tarpeet edellä.

Noutopihalla parannettu toimintamalli

Stark Kuopion yksikönpäällikkö Ismo Koski on tyytyväinen noutopihan uudistuneeseen toimintamalliin;

- Johtotähtenä uudelleenjärjestelyissä ovat olleet asioinnin kokonaispalvelun kehittäminen, loogisuus ja selkeys. Haluamme olla alueen rakentajien ykkösostopaikka ja näen, että uudistuksen myötä rakentavan asiakkaan palvelut täällä paranevat. Noutopiha ja sen toimivuus on ammattirakentajalle tärkeää, ja olemme uusineet sen toimintamallia palvelemaan noutavaa asiakasta entistä sujuvammin ja nopeammin. Kaikki rakentajan perustarpeet ja avaintuotteet löytyvät noutopihalta helposti mukaan. Noutopihalle on rakennettu uusi sisäänkäynti ja palvelupiste, jolloin noutavan asiakkaan ei ole välttämätöntä aina käydä myymälässä, jos sen hetkisen tarpeen mukaiset materiaalit löytyvät noutopihalta.

Näyttelyalueella vaihtoehtojen vertailu helppoa

- Yhdistetty kassa- ja palvelupiste on sijoitettu myymälän sisäänkäynnin yhteyteen ja asiakas saa heti palvelua myymälään saapuessaan, Ismo Koski jatkaa. Myymälän esillepano ja yhtenäinen näyttelyalue sekä asiointia helpottava opastus on suunniteltu palvelemaan niin ammattirakentajien, kuin kuluttajienkin tarpeita. Esimerkiksi Villeroy & Bochin laadukkaat laatat ja Domestic-keittiö- ja kylpyhuonemaailma ovat nyt laajasti ja näyttävästi esillä. Rakentajan on luontevaa ja sujuvaa valita materiaalit kohteeseen asiakkaan kanssa paikan päällä, kun eri vaihtoehtojen vertailu on helppoa ja koko valikoima näkyvillä. Puumaailma on uudistuksen yhteydessä rakennettu laajempana myymälään ja nyt listat, paneelit ja saunatuotteet ovat sisätiloissa ja hyvin esillä. Olemme uudistaneet myös valikoimaa, ja siinä näkyy painotus ammattilaisten materiaalitarpeisiin. Asiakas löytää rakennustarvikkeet uusien esillepanojen ansiosta käyttöyhteystuotteineen helposti.

Stark Kuopiossa avajaiset jatkuvat kahden viikon ajan, kun ammattiasiakkaat tutustuvat uudistuneeseen myymälään ja noutopihaan.

Lisätietoja:



Ismo Koski, STARK Kuopio, puh. +358 40 359 2639

Harri Päiväniemi, Stark Suomi Oy, puh.+358 40 643 1800