STARK nimittää Pasi Korhosen hankintajohtajaksi

STARK on palvellut suomalaisia rakentajia 150 vuotta

Rakennustarvikeyritys Stark on palvellut 150 vuotta suomalaisia rakentajia ja on nykyisinkin yksi alansa johtavista toimijoista. Starkissa ammattiasiakasta palvelee aina ammattilainen. Kuluttaja on myös tervetullut ja hän saa ammattilaisen palvelua esimerkiksi korjausrakentamisen projektiinsa. Asiakas saa aina avukseen vastuumyyjän, joka huolehtii hänen projektistaan, auttaa suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa. Starklaisia on noin 1000 ympäri Suomen ja valtakunnallinen 27 myymälän myymäläverkosto ja verkkokauppa palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta www.stark-suomi.fi. STARK kuuluu Pohjoismaiseen STARK Group – konserniin.

STARK Suomi juhlii tänä vuonna 150-vuotista taivaltaan rakennusalan materiaalitoimittajana. Starkin pitkä historia kuvaa yrityksen kehityksen tuontikaupasta monialayhtiöksi ja alan johtavaksi valtakuunnalliseksi rakennusmateriaalien jakelijaksi Suomessa. Juhlavuoden teemana on ”vahva vuodesta 1868”.