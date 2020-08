STARK nimittää Terhi Jokisen viestintäjohtajaksi

Stark Suomi Oy on nimittänyt YTM Terhi Jokisen yhtiön viestintäjohtajaksi 3.8.2020 alkaen. Jokinen vastaa tehtävässään STARK-rakennustarvikeketjun viestinnästä sekä sidosryhmä- ja mediasuhteista ja tukee henkilöstöä ja johtoa viestintäasioissa yhdessä tiiminsä kanssa. Hän raportoi toimitusjohtaja Harri Päiväniemelle.

Terhi Jokinen siirtyy tehtävään Ramirent-konsernin viestintäpäällikön roolista. Aiemmin hän on työskennellyt mm. UPM:n paperiliiketoiminnassa useissa eri viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä. Uransa hän aloitti toimittajana.

- Terhi Jokisella on vankka ja monipuolinen tausta viestinnän eri osa-alueilla ja hänen osaamisensa tuo lisäpontta ja tukea yhtiömme strategian toteuttamiseen, sanoo toimitusjohtaja Harri Päiväniemi. Haluamme panostaa entistä aktiivisempaan ja vuorovaikutteisempaan viestintään ja sidosryhmäsuhteiden hoitoon sekä vauhdittaa mm. asiakas- ja vastuullisuusviestintäämme. Terhillä on vahvat näytöt myös henkilöstöviestinnästä, ja hän on vastannut useiden strategisten muutosprojektien viestinnästä. Uskon, että sekä asiakkaamme, että Stark hyötyvät hänen osaamisestaan asiakaslähtöisen liiketoimintamme edelleen kehittämisessä.

- Stark on vahva toimija mielenkiintoisella, minulle jo ennestään tutulla toimialalla, toteaa Terhi Jokinen. Lähden suurella innolla uuteen ja vastuulliseen tehtävääni, tukemaan yhteistyössä tiimin ja eri toimintojen kanssa yhtiötä sen strategisten tavoitteiden toteuttamisessa ja kehittämään yritystä rakennusalan parhaana materiaalitoimittajana ja palveluntarjoajana.

- Rakentaminen on kiistatta yksi ihmiselämän isoja asioita, Jokinen jatkaa. Haluan inspiroida ja sitouttaa asiakkaita ja muita organisaation sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä. Näen tehtävässä mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä hyvässä ammattilaisten työyhteisössä ja reilussa yrityskulttuurissa, jossa on myös vahva kansainvälinen ulottuvuus; Stark Suomi Oy kuuluu STARK Group -konserniin, joka on Pohjois-Euroopan johtava rakennustarvikemyyjä.



STARK lukuina

Starkin liikevaihto 2019 päättyneellä tilikaudella oli yli 571 milj. euroa. Markkinaosuus on lähes 20 % ja henkilöstöä työskentelee 26 toimipisteessä ja jakelukeskuksissa noin 1000. Stark Suomi Oy kuuluu STARK Group -konserniin, joka on Pohjois-Euroopan johtava rakennustarvikemyyjä. Se toimii kuudessa maassa ja yli 400 toimipisteessä. STARK Groupin liikevaihto on 4,3 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 10 000.

Lisätietoja:



Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, puh.+358 40 643 1800

Terhi Jokinen, viestintäjohtaja, puh. +358 40 566 1000