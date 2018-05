STARK nimitti Seppo Hakasen Etelä-Suomen aluejohtajaksi

Stark on nimittänyt KTM Seppo Hakasen Etelä-Suomen aluejohtajaksi ja kaupallisen johtoryhmän jäseneksi 11.6. alkaen. Hakanen raportoi tehtävässään myynnistä ja operaatiosta vastaavalle johtajalle, Markku Valteelle.

Seppo Hakanen siirtyy Starkille Electroluxin myyntijohtajan tehtävästä, jossa hänellä lisäksi on ollut maajohtajan vastuu pienlaitteet-sektorilla. Lisäksi Hakasella on pitkä kokemus useista kansainvälisistä yrityksistä kuten Elisa, Telia Sonera ja Arrow Finland, joissa hän on toiminut myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä kuluttaja- ja yritysasiakkaille.

- Erinomaista saada Sepon kaltainen kokenut myynnin ammattilainen Starkin tiimiin, toteaa Markku Valtee. Hakasen nimitys tukee Starkin tavoitteita ja hänen johdollaan Etelä-Suomen alueella on hyvät edellytykset kehittää toimintaa entistä vahvemmin kasvustrategiamme mukaiseen suuntaan. Olen vakuuttunut, että asiakkaamme ja me hyödymme hänen laajasta kokemuksestaan ja osaamisestaan.

- Olen innostunut tästä tehtävästä ja mahdollisuudesta, sanoo Seppo Hakanen. Starkissa on toimiva kasvustrategia ja paljon vahvaa osaamista. Haluan osallistua ja osaltani vaikuttaa Starkin palvelujen ja myynnin kehittämiseen ja odotan innolla asiakasyhteistyötä - kun asiakkaat menestyvät, myös Stark menestyy.

STARK lukuina

Myymälät 27 myymälän valtakunnallinen verkosto ja verkkokauppa

Henkilöstö 1000

Liikevaihto 588 milj. € (Tilikausi 1.8.2016 - 31.7.2017)

STARK on palvellut suomalaisia rakentajia 150 vuotta

Rakennustarvikeyritys STARK on nyt palvellut 150 vuotta suomalaisia rakentajia ja on nykyisinkin yksi alansa johtavista toimijoista. STARK Suomi juhlii tänä vuonna 150-vuotista taivaltaan rakennusalan materiaalitoimittajana. STARKin pitkä historia vie Viipurista Lahteen ja kuvaa STARKin kehityksen tuontikaupasta monialayhtiöksi ja alan johtavaksi valtakuunnalliseksi rakennusmateriaalien jakelijaksi Suomessa. Juhlavuoden teemana on ”vahva vuodesta 1868”.

Kuvia kuvapankista: https://stark-suomi.digtator.fi:443/public/fb85f436acC2.aspx