STARK nimitti Timo Rytkösen ja Lassi Vasaramäen aluejohtajiksi

Timo Rytkönen siirtyy tehtävään Starkin markkina-alueen päällikön roolista. Aiemmin hän on työskennellyt Saint-Gobainilla, Gyproc- ja Isover-tuotteiden myyntipäällikkönä. Lassi Vasaramäki siirtyy Starkiin Parocilta, jossa hän on vastannut rakennuseristeiden liiketoiminnasta Suomessa. Aluejohtajat raportoivat tehtävässään Starkin operaatioista vastaavalle johtajalle, Seppo Hakaselle.

”Rakentaminen on ennen kaikkea joukkuepeliä ja rakennustarvikekaupalla on siinä pelinrakentajan rooli. Menestykseen vaaditaan herkkää korvaa, hyvää pelisilmää ja aidosti reilua asennetta sekä yhteispeliä kaikilta osapuolilta. Rakentajataustani, pitkä kokemukseni rakennustarvikekaupan puolelta sekä tuoreet näkemykseni teollisuudesta ovat varmasti eduksi vahvan yhteistyön rakentamisessa. On hienoa aloittaa motivoituneen joukkueemme kapteenina”, sanoo Lassi Vasaramäki.

”Toivotan Lassin ja Timon lämpimästi tervetulleeksi Starkiin ja uusiin, vastuullisiin tehtäviinsä. Molemmilla on vahva tausta teollisuuden puolelta ja uskon heidän tuovan paljon uutta näkemystä ja osaamista 26 yksikkömme arkeen ja asiakkaidemme entistäkin reilumpaan palveluun. Tavoitteenamme on kehittää myymälöiden ja noutopihojen toimintaa entisestään, ja aluejohtajat ovat siinä avainroolissa”, sanoo Seppo Hakanen, Starkin liiketoimintajohtaja.

Starkin liikevaihto 2020 päättyneellä tilikaudella oli yli 570 milj. euroa. Markkinaosuus on lähes 20 % ja henkilöstöä työskentelee 26 toimipisteessä ja jakelukeskuksissa noin 1000. Stark Suomi Oy kuuluu STARK-konserniin, joka on Pohjois-Euroopan johtava rakennustarvikeketju. Se toimii viidessä maassa ja yli 400 toimipisteessä. STARK Groupin liikevaihto on noin neljä miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 10 000.





