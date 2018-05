STARK parantaa asiakaskokemusta Suutarilan uudistuneella myymäläkonseptilla

STARK avasi Helsingin Suutarilassa täysin uudistetun myymälän, joka toimii STARKin uuden palvelukonseptin lippulaivana. Myymälä vastaa tästä lähtien paremmin asiakastarpeisiin helposti löydettävien tuotteiden ja modernin ulkonäön avulla. Noutavat asiakkaat huomaavat uudistuneen ilmeen myös noutopihalla, mutta ratkaisevan suuri harppaus on parannus paikallisen rakennusliikkeen palveluprosessissa.

- Uudella myymäläkonseptilla haluamme palvella ammattiasiakasta entistä paremmin tuomalla selkeästi esiin laajan valikoimamme, sanoo toimitusjohtaja Harri Päiväniemi ja jatkaa: STARK haluaa olla aidosti asiakkaan kokonaistoimittaja aina, kun on aika rakentaa tai remontoida. Yrityspalvelu on asiakastaan lähempänä myymälän keskeisellä paikalla ja asiakkaan nouto sujuu jatkossa yhden pysähdyksen taktiikalla. Myös myymälässä tuotteet ovat paremmin esillä ja tuotekokonaisuuksien vertailu on entistä helpompaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty asioinnin nopeuteen ja joustavuuteen.

Näyttelyalue palvelee asiakasta tuotekokonaisuuksilla ja helpottaa projektien läpivientiä



- Myymälässä on yhtenäinen näyttelyalue, jossa on esillä tuotekokonaisuuksia kuten saunat, kylpyhuone, maalaus ja terassit sekä paneelit, kertoo Päiväniemi. Uutuutena laaja valikoima tunnetun saksalaisen brändin Villeroy & Bochin laattoja. Näyttelyalue palvelee niin ammattiasiakasta kuin kuluttajaakin. Urakoitsija voi tuoda näyttelyyn myös omia asiakkaitaan tutustumaan tuotteisiin ja suunnittelupalvelu niin ammattiasiakkaan kuin kuluttaja-asiakkaan projekteille löytyy rakentajapalvelun yläkerrasta. Tuotevalikoimaa on yhtä lailla laajennettu, esimerkiksi ammattilaisten brändeillä kuten Makita ja Helly Hansen.

Starkissa ammattiasiakasta palvelee aina ammattilainen. Kuluttaja on myös erittäin tervetullut ja hän saa ammattilaisen palvelua esimerkiksi korjausrakentamisen projektiinsa. Niin ammattilais- kuin kuluttaja-asiakaskin saa aina avukseen vastuumyyjän, joka huolehtii asiakkaan projektista ja auttaa esimerkiksi suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa.

Rakennustarvikeyritys STARK on nyt palvellut 150 vuotta suomalaisia rakentajia ja on nykyisinkin yksi alansa johtavista toimijoista. STARK Suomi juhlii tänä vuonna 150-vuotista taivaltaan rakennusalan materiaalitoimittajana. STARKin pitkä historia vie Viipurista Lahteen ja kuvaa STARKin kehityksen tuontikaupasta monialayhtiöksi ja alan ainoaksi valtakunnalliseksi rakennusmateriaalien jakelijaksi Suomessa. Juhlavuoden teemana on ”vahva vuodesta 1868”.

STARK lukuina

Myymälät 27 myymälän valtakunnallinen verkosto ja verkkokauppa

Henkilöstö 1000

Liikevaihto 588 milj. € (Tilikausi 1.8.2016 – 31.7.2017)

Kertakuluista oikaistu liikevoitto 3,3 milj. €



