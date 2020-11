STARK vahvistaa palveluaan Oulussa – Ketjun toinen 24/7 avataan tammikuussa

Rakennustarvikeketju STARK vahvistaa entisestään palveluaan Oulun seudun asiakkailleen ja laajentaa Oulun Takalaanilassa sijaitsevan yksikön toiminnan ympärivuorokautiseksi. Aina avoinna olevat noutopiha ja myymälä tarjoavat rakentajille vaihtoehtoisen, joustavamman asiointitavan kellonajasta riippumatta. STARK Oulu Nonstop avataan tammikuussa 2021.

- Oulun toimipisteen uudistaminen 24/7 avoinna olevaksi yksiköksi on investointi tulevaisuuteen ja Oulun seudun rakentajien palveluun. Vaikka näkymät rakennusalalla ovat juuri nyt vaikeasti ennakoitavissa, meillä on vahva luottamus Oulun markkina-alueeseen ja haluamme katsoa rohkeasti eteenpäin, sanoo Stark Suomi Oy:n toimitusjohtaja Harri Päiväniemi ja jatkaa;

- Uudistuksen taustalla on halu palvella rakentavaa asiakasta entistä paremmin. Haluamme, että ammattiasiakkaat saavat meiltä sujuvaa, ammattitaitoista ja kattavaa palvelua. Avasimme Suomen ensimmäisen aina avoinna olevan rakennustarvikeliikkeen pääkaupunkiseudulle viime keväänä. Investointi Oulun Nonstopiin on jatkumoa tälle. Näemme, että palvelujemme on seurattava asiakkaan muuttuvia tarpeita ja pääkaupunkiseudulta saadut hyvät kokemukset tukivat investointipäätöstä.

Uudistus tehostaa rakentajan asiointia

- Muutos tulee näkymään koko yksikön toiminnassa. Tehostamme ja sujuvoitamme noutavan asiakkaan asiointipolkua ja logistiikkaa ja uudistamme myös myymälää ja sen valikoimaa. Ympäri vuorokauden palveleva toimipiste tukee vahvasti myös päivällä tapahtuvaa asiointia, sillä yöllä voidaan hoitaa paljon tukitehtäviä, kuten ennakkokeräystä, hyllytystä, tavaran vastaanottoa ja lastausta, kertoo STARK Oulun yksikönpäällikkö Sami Harjula.

- Uudella toimintamallilla palvelemme Oulussa entistä sujuvammin ja laajemmin niin paikallisia rakentajia kuin kuluttajiakin, sanoo Harjula. Noutopihan ja myymälän valikoimaa terävöitetään ammattiasiakkaan tarpeita ja erityisesti korjausrakentamista paremmin vastaavaksi. Noutavalle asiakkaalle avataan uusi sisäänkäynti ja kulkua alueella parannetaan. Lisäksi puumaailma tuodaan myymälään, ja näin listat, paneelit ja saunatuotteet ovat sisätiloissa hyvin esillä.

- Olemme nähneet täällä Oulussa tarvetta laajemmalle aukioloajalle jo pidemmän aikaa, toteaa Sami Harjula. Kun asiakkaalla on mahdollisuus asioida meillä haluamaansa kellonaikaan, hänellä ei ole päivällä painetta keskeyttää työtä hankintojen takia. Nyt ollaan reilusti rakentajan asialla!

Lisätietoja:

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, STARK Suomi Oy, puh. 040 643 1800.

Sami Harjula, yksikönpäällikkö, STARK Oulu, puh. 040 532 0903.

Lataa kuvia tästä.