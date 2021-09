Starkin ja Kiekko-Espoon työ vahvemman naisjääkiekon puolesta jatkuu

”Naisia työskentelee rakentamisen toimialalla edelleen aivan liian vähän. Starkin naisjaostossa haluamme omalta osaltamme rohkaista ja edesauttaa oman yrityksemme naisia kohti vastuullisempia työtehtäviä, ja toimialatasolla lisätä rakennusalan kiinnostavuutta työpaikkana. Tilanne on hyvin samankaltainen myös naisten jääkiekossa. Kiekko-Espoo-yhteistyön takana on halumme kantaa kortemme kekoon entistä vahvemman naisjääkiekon puolesta”, sanoo Starkin naisjaoston puheenjohtaja ja yrityksen henkilöstöjohtaja Riikka Tarkiainen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Stark jatkaa pääyhteistyökumppaninamme, sillä tällaisen yhteistyön avulla mahdollisuutemme kehittää naiskiekkoilun tunnettuutta ja näkyvyyttä paranevat merkittävästi. Vahvat kumppanit edesauttavat kiekkoilijoiden kehittymismahdollisuuksia ja helpottavat heidän arkeaan. Siten pystymme myös luomaan selkeän näkymän ja pelaajapolun eteenpäin kaikille tyttökiekkoilijoille: Heidän matkansa voi jatkua kiekkokoulusta edustusjoukkueeseen asti. Niin rakennustyömaalla kuin jäähallillakin unelmat rakennetaan valmiiksi kerros kerrokselta – Yhdessä!”, sanoo joukkueen manageri Jarkko Malm.

Kokoontumisrajoitusten lieventymisen vuoksi seura sai vihdoin tänään toivottaa yleisön tervetulleeksi Naisten Liigan otteluihin. Pelit pelataan toistaiseksi rajoitetulla katsojamäärällä ja turvallisuusohjeita noudattaen.

STARK toivottaa menestystä Kiekko-Espoolle ja entistä vahvemmalle naisjääkiekolle.

Lisätietoja:

Riikka Tarkiainen, henkilöstöjohtaja, STARK Suomi Oy, puh. 044 773 0441

Jarkko Malm, manager, Kiekko-Espoo Naiset, puh. 0400 896 344

Kiekko-Espoo



Kiekko-Espoo on Suomen kaikkien aikojen menestynein naisten jääkiekkojoukkue ja hallitseva Suomen mestari. Tämän kauden joukkueesta viisi pelaaja oli voittamassa myös MM-pronssia elokuussa pelatuissa lajin MM-kisoissa Kanadassa. Kiekko-Espoo ry on myös yksi Suomen suurimmista tyttökiekkoseuroista. Vaikka korona on aiheuttanut haasteita lasten ja nuorten harrastajamääriin, Espoossa uskotaan tyttökiekon tulevaisuuden olevan valoisa. Kiekko-Espoo Naiset

Starkin naisjaosto



Starkin naisjaoston tavoitteena on kasvattaa naisten osuutta avain- ja esimiestehtävissä, tukea ja rohkaista naisia kohti vastuullisempia työtehtäviä, sekä lisätä alan kiinnostavuutta työpaikkana. Toiminnan ydinasioita ovat verkostoituminen, perheen ja työn yhteensovittaminen, mentorointi ja itsensä johtaminen sekä urasuunnittelun ja kehittymisen tukeminen. Naisjaosto järjestää teemojen tavoitteita edistävää ohjelmaa, koulutusta, keskustelua ja verkostoitumista. Starkin 1000 työntekijästä noin 300 on naisia.