Starship Technologies ja Bolt julkistavat uuden kuljetuspalveluiden kumppanuuden

Kodin älyvalaistustrendit 2023 22.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Kodin valaistus ei ole enää vain valojen päälle ja pois kytkemistä, vaan sillä on mahdollista tehdä paljon enemmän. Valaistus on yksi kodin keskeisimmistä tunnelmanluojista, hyvällä valaistuksella on myös merkitystä esimerkiksi kotona työskentelyn mielekkyyteen tai illalla rauhoittumiseen. Oikeanlaisella valaistuksella on mahdollista luoda haluttua tunnelmaa, korostaa kodin esteettisiä muotoja, lisätä vireyttä sekä turvallisuutta. LEDVANCEn SMART+ WiFi ja SUN@HOME-älyvalaistusvalikoimasta löytyy ratkaisu erilaisiin valaistustarpeisiin.