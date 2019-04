Start-up alan suunnannäyttäjä ArcticStartup innovaatiotalo Epicenteriin

Suomalainen start up -media ArcticStartup muuttaa innovaatiotalo Epicenter Helsingin tiloihin. Muun muassa Spotifyn, Supercellin ja Rovion uutisista Pohjoismaissa ja Baltiassa raportoinut ArcticStartup on myös tapahtumatuotantoalan yritys, joka tunnetaan Arctic15-konferenssin järjestäjänä.

Yhdeksi Pohjois-Euroopan tehokkaimmaksi start up– tapahtumaksi määritelty Arctic15 haluaa keskittyä tuloksekkaan yhteistyön synnyttämiseen ja laadukkaaseen verkostoitumiseen.

Start up –konferenssi haluaa myös muuttaa tapaa, jolla ihmiset puhuvat kasvuyrityksistä ja rahoituksesta. Kaksipäiväinen tapahtuma kerää 3.–4.6.2019 Helsingin Kaapelitehtaalle valikoidun joukon kansainvälisiä start up –yrityksiä, sijoittajia, yrityksiä, mediaa ja vaikuttajia. Tapahtuma on tunnettu Deal Room -nimellä kutsutusta huoneesta, joka keskittyy tuloksellisiin kahdenkeskisiin tapaamisiin.



”Olemme innoissamme yhteistyöstä. Sekä Epicenter että ArcticStartup jakavat samat tavoitteet: haluamme tarjota yhteisöillemme maailmanluokan verkostoitumismahdollisuuksia, tuloksellisia tapaamisia ja ainutlaatuisia tapahtumia, jotka voivat johtaa digitaaliseen innovaatioon tai yrityksen kasvuun. Odotan innolla, mitä mahtavaa saamme yhdessä aikaan,” sanoo Patrick Mesterton, Epicenterin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista.

“Olemme aina ajatelleet maailman olevan vain yksi maa – miksi meillä ylipäänsä on raja-aitoja? Avaruudesta käsin kaikki näyttää kuitenkin samalta. Tästä syystä tuntui luontevalta muuttaa Epicenteriin, sillä se antaa meille yhteyden koko Epicenterin ekosysteemiin. Helsingin lisäksi Epicenterillä on toimitiloja Tukholmassa, Amsterdamissa ja Oslossa. Ja Tukholman Epicenteriin ehtineet jo luoda mahtavia suhteita”, kertoo Dmitri Sarle, ArcticStartupin toimitusjohtaja.

Muuttonsa kunniaksi ArcticStartup järjestää tupaantuliaiset keskiviikkona 3.4.2019 klo 17.30–22.00 Epicenter Helsingissä Mikonkadulla. Ilmoittaudu tapahtumaan täällä: https://epicenterhelsinki.com/event/not-party-arcticstartup-x-epicenter-housewarming

Epicenter on kansainvälinen ideahautomo, joka kokoaa yrittäjät, nopeasti kasvavat startupit sekä suuremmat yritykset saman katon alle kehittymään, kasvamaan ja työskentelemään yhdessä. Se on neljässä maassa toimiva verkosto, joka tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuden kansainvälisiin kontakteihin ja tarjoaa jäsenilleen innovaatio- ja kasvulaboratorioita, masterclass-kursseja ja joustavia työtiloja. Epicenterin jäseniä ovat muun muassa Izettle, Volvo, ABB, Telia, Starstable ja Tieto. Paikallisia jäseniä Helsingissä ovat jo esimerkiksi Vake, Kontena, Panacea, Co Music, S-Pankin varallisuudenhoito ja Industry62.