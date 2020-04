Startup yritys Seidat saanut merkittävän kasvurahoituksen etämyyntiratkaisun kehitykseen

Seidat Oy on saanut neuvoteltua 450 000 €:n rahoituskokonaisuuden. Rahoitus muodostuu omistajien sijoituksista yhtiöön sekä Business Finlandin lainasta ja avustuksesta. Rahoituksen avulla Seidat muuttaa nykyisen esitysalustan täysiveriseksi myyntialustaksi ja kotimaan markkinat voimakkaammin Euroopan markkinoiksi.

Etätyö pakottaa yrityksiä muuttamaan liiketoiminnan käytäntöjä. Tämä iskee erityisen voimakkaasti yritysten tärkeimpään toimintoon - myyntiin. Olosuhteiden pakosta myyntiä joudutaan organisoimaan täysin uudesta näkökulmasta pysyvästi. Kasvokkain tehtävästä myyntityöstä siirrytään nyt laajassa mittakaavassa etämyyntiin.

Suomalaisella Seidat Oy:llä on nyt tärkeä tehtävä auttaa yrityksiä tässä muutosprosessissa. “Seidat on myyntitiimeille suunnattu pilvipohjainen palvelu, joka on yksinkertaisuudessaan äärimmäisen toimintavarma ratkaisu etänä- ja kasvokkain tehtävään myyntityöhön. Helppokäyttöisyyden ydin on, että Seidat ei vaadi mitään asentamisia tai kirjautumisia ja koko ratkaisu toimii kaikilla laitteilla”, kertoo yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Paulus Perkkiö.

Seidat nopeuttaa rahoituspakettien avulla käynnissä olevaa muutosprosessia esitysalustasta myyntialustaksi erityisesti palkkaamalla lisää resursseja kehitykseen. “Tavoitteemme on saada markkinoille merkittäviä uusia ominaisuuksia jo ennen kuin rajoitteita ehditään alkaa purkamaan”, vihjaa Perkkiö. Seidatin tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, jonka avulla myynnin tärkein vaihe eli vuorovaikutus asiakkaan kanssa saadaan toimimaan kokonaan yhdessä järjestelmässä ja joka lisäksi integroituu täysin saumattomasti muihin myynnin järjestelmiin kuten CRM:n.

Seidatin vuosi on lähtenyt liikkeelle lupaavasti. Yhtiön tavoitteena on tänä vuonna 150 % kasvu. Ensimmäisen kvarttaalin tulosten ja nopeasti tehtyjen painopistemuutosten perusteella tavoite on hyvin saavutettavissa olosuhteista huolimatta.