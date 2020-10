Startup yritys Seidatin ydintiimiin kovan luokan rekry

Kovassa kasvussa oleva Seidat on saanut uuden merkittävän vahvistuksen ydintiimiinsä. Mikko Virtanen on aloittanut yhtiössä CROna. Chief Revenue Officerina Mikko ottaa haltuun yhtiön liiketoiminnan kasvattamisen erityisesti ulkomailla.

“Olen tehnyt valtavasti töitä myynnin materiaalien parissa sekä myyntiorganisaatioiden johtamisessa ja valmentamisessa. Seidat auttaa asiakkaita myynnin, myyntitapaamisten ja materiaalien kehittämisessä, mikä on aihepiirinä lähellä omaa sydäntäni. Seidatilla on myös kunnianhimoiset tavoitteet kasvaa maailman ykköseksi myyntiesitysten SaaS alustan toimijana. Tämä yhdistelmä tekee uuteen haasteeseen lähtemisestä todella houkuttelevaa!”, kertoo Mikko Virtanen

Matkustuskiellot, eristykset ja karanteenit pakottavat yrityksiä muuttamaan liiketoiminnan käytäntöjä. Suomalaisella Seidat Oy:llä on nyt tärkeä tehtävä auttaa yrityksiä tässä muutosprosessissa. “Seidat on myyntitiimeille suunnattu pilvipohjainen palvelu, joka on yksinkertaisuudessaan äärimmäisen toimintavarma ratkaisu etänä tehtävään myyntityöhön. Helppokäyttöisyyden ydin on, että Seidat ei vaadi mitään asentamisia tai kirjautumisia koneelle.”, kertoo yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Paulus Perkkiö.

“Pyrimme auttamaan yrityksiä tässä haastavassa tilanteessa kaikilla mahdollisilla keinoilla. Olemme pitkään auttaneet etämyynnissä, mutta nyt tuntuu, että tarve on kaikilla samaan aikaan.” kuvailee Perkkiö tilannetta. Seidatin avulla muutos kasvokkain tehtävästä myyntityöstä etämyyntiin on teknisesti helppoa. Seidat halua haastaa kaikki myyntiä ja markkinointia osaavat vapaat resurssit nyt auttamaan yrityksiä, joilla tilanne ei ole hallinnassa.

Seidatin vuosi on lähtenyt liikkeelle lupaavasti. Yhtiö etenee nyt hyvässä kasvuvauhdissa. Seidatin ratkaisua käytetään jo yli 30 maassa. Tavoitteet nopeaan maailman valloittamiseen ovat kovat ja uusia tekijöitä etsitään aktiivisesti. Tavoite on olla maailman ykkönen business-presentaatioissa vuonna 2025.