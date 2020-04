Startupien menestyksen taustalla on onnistunut hallitustyöskentely

Osaavalla hallituksella ja taitavalla hallitustyöllä voi olla suuri merkitys startup-yrityksen menestykseen. Erityisen tärkeää on hallituksen jäsenten valmius uhrata aikaansa hallitustyölle. Tämä vaikuttaa voimakkaasti hallituksen työhön ja ilmapiiriin.

Tiedot käyvät ilmi Antti-Jussi Niemen tutkimuksesta, jossa selvitettiin hyviä käytänteitä startup-yritysten hallituksissa ja hallitustyöskentelyssä. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia startup-yritysten hallitustyötä ja ymmärtää, kuinka tärkeää hyvä hallitustyö on startup-yrityksille. Lisäksi tutkimuksessa pohdittiin, miten startupien hallitustyötä voisi kehittää.



Startup-yritysten merkitys elinkeinoelämän uudistumisen, uusien työpaikkojen ja kasvun kannalta on olennainen, mutta startupien hallitustyötä ja sen merkitystä yrityksille on tutkittu Suomessa verrattain vähän.



– Tutkimukseni käytäntölähtöinen tarkastelu ja tarinallinen esittäminen avaavat hallitustyöskentelyn monipuolisia yksityiskohtia ja dynamiikkaa tavalla, joka mahdollistaa hallitustyöskentelyn pienienkin yksityiskohtien kehittämisen, Niemi toteaa.



Startupista markkinajohtajaksi ja kansallisylpeydeksi



Suomalainen startup-kulttuuri on lähtenyt liikkeelle pienen, asialle omistautuneen joukon myötä. Heidän visioistaan ovat kuoriutuneet muun muassa Supercell, Rovio ja Slush.



– Nämä yritykset syntyivät, kun suomalaiset surkuttelivat Nokian romahdusta. Alakuloisista tunnelmista huolimatta luotiin startupeja, joista on sittemmin tullut menestystarinoita. Jää nähtäväksi, millaisia uusia startupeja nykyinen pandemiatilanne synnyttää, Niemi pohtii.



Antti-Jussi Niemen tutkimus on osa hänen opintojaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Aiemmin Niemi on edustanut Suomea jääkiekon A-maajoukkueessa ja pelannut muun muassa Jokereissa sekä NHL:ssä ja Ruotsin Elitserienissä.