Statiinien käyttö vaikuttaa eturauhassyövän seulonnan tuloksiin

Tutkimuksessa havaittiin selvin ero matalan riskin syövässä, jossa ilmenee seulonnan aiheuttama ylidiagnostiikka. Tällaisia matalan riskin kasvaimia löytyi seulonnan seurauksena selkeästi vähemmän statiinien käyttäjillä. Korkean riskin syöpien löytymisessä ei sen sijaan ollut eroa statiinien käytön mukaan. Seulontaryhmässä eturauhassyövän aiheuttama kuolleisuus oli seulomatonta ryhmää hieman matalampi sekä statiineja käyttäneillä että muilla miehillä.

— Tutkimus tuo merkittävää uuta tietoa, sillä statiinien käyttö on erittäin yleistä eikä eturauhassyövän seulonnan vaikutuksia ole aiemmin arvioitu suhteessa statiinien käyttöön, kertoo professori Teemu Murtola Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Tutkimuksen julkaisi arvostettu JAMA Oncology -tiedelehti.

Havaintoja voi selittää se, että statiinien käyttö parantaa eturauhassyövän seulonnan tarkkuutta. Silloin vaaralliset syöpätyypit löytyvät seulonnan myötä näillä miehillä yhtä hyvin kuin muillakin, mutta statiinien käyttäjillä seulontaan liittyy vähemmän niin sanottua ylidiagnostiikkaa, eli sellaisten matalan riskin eturauhassyöpien löytymistä, jotka eivät erittäin hitaan kasvutaipumuksensa vuoksi aiheuta uhkaa terveydelle.

Toinen mahdollinen selitys voi tutkijoiden mukaan olla, että statiineja käyttävät miehet ovat valikoitunut ryhmä, joka käyttää muutenkin aktiivisesti terveyspalveluita ja heille on tehty PSA-määrityksiä myös systemaattisen seulonnan ulkopuolella. Tällöin tutkimuksen piirissä tehdyllä lisäseulonnalla ei ole niin suurta vaikutusta.

Tutkimus perustui vuosina 1996—1999 aloitetun suomalaisen eturauhassyövän seulontatutkimuksen aineistoon. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä noin 80 000 miestä, joista hieman alle 32 000 miestä osallistui neljän vuoden välein toteutettuun PSA-testiin perustuvaan seulontaan. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Tampereen ja Helsingin yliopistot, sekä HUS ja TAYS.

Arla Vettenranta, Teemu J. Murtola, Jani Raitanen, Paavo Raittinen, Kirsi Talala, Kimmo Taari, Ulf-Håkan Stenman, Teuvo L. J. Tammela, Anssi Auvinen: Outcomes of Screening for Prostate Cancer Among Men Who Use Statins. JAMA Oncol. Published online November 24, 2021.

doi: http://doi.org/10.1001/jamaoncol.2021.5672