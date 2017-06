STEKin lahja satavuotiaalle Suomelle: Voimala -oppimispaketti sadalle peruskoululle

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää sähkön turvallista, energiatehokasta ja älykästä käyttöä. STEK tuottaa sähköön ja energiaan tutustumista helpottavia opetusmateriaaleja opettajille.

www.stekvoimala.fi

Janne Käpylehto on palkittu tietokirjailija, keksijä ja energia-aiheisten työpajojen ja kurssien pitäjä. Hän on tehnyt laajasti asiantuntijatehtäviä erityisesti energia-alalla sekä toteuttanut poikkitieteellisiä energiaprojekteja, joista monet ovat tiedotusvälineistä tuttuja.

Voimala on oppimispaketti, joka tekee energiasta hauskaa ja konkreettista. Voimala tukee sekä itsenäistä että ryhmäoppimista. Oppimispaketti sisältää energian tuotanto- ja kulutuslaitteita. Voimalassa sähköä voidaan tuottaa aurinkopaneelilla tai pienestä kammesta itse vääntämällä. Kulutuslaitteina on erilaisia valoja, radio ja USB- virtalähde esimerkiksi kännyköiden lataukseen. Energian varastointia varten on akku ja eri laitteiden tuottaman tai kuluttaman energiamäärän havainnollistamiseen on digitaalinen teho- ja energiamittari.

Varaosat Voimalaan toimittaa Solarvoima www.solarvoima.fi. Solarvoima vastaa jatkossa myös Voimalan jälleenmyynnistä.