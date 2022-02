Stena Recycling Oy:n Porissa sijaitsevan Peittoonkorven jätteenkäsittelyalueen laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu - Hanke on toteuttamiskelpoinen (Satakunta, Varsinais-Suomi)

YVA-menettelyssä on tarkasteltu hankkeen toteutusta hankesuunnitelman mukaisesti (vaihtoehto 1, VE1). Lisäksi tarkastelussa on ollut mukana vaihtoehto 0 (VE0+), jossa hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 0 (VE0+): Laajennushanketta ei toteuteta. Toiminta jatkuu alueella nykyisen kaltaisena, kunnes nykyisen loppusijoitusalueen täyttötilavuus on täynnä, eli arviolta vuoteen 2025 saakka. Vastaanotettavien jätejakeiden valikoimaa tai määrää ei muuteta. Jätteitä vastaanotetaan enimmillään 49 000 t/a, josta loppusijoitettavaksi ohjautuu enimmillään 32 000 t/a. Toiminta-aluetta ei laajenneta, mutta alue otetaan nykyisen suunnitelman mukaisesti kokonaisuudessaan käyttöön. Toiminta-alueen pinta-ala on 9 ha, josta vaarallisen jätteen loppusijoitusaluetta on 4,7 ha. Loppusijoitusalueen kokonaistäyttötilavuus on 600 000 m3.

Vaihtoehto 1 (VE1): Laajennuksen jälkeen jätteitä vastaanotetaan vuosittain enimmillään 210 100 t, josta hyötykäyttöön ohjataan 156 500 t ja loppusijoitukseen 53 600 t. Alueelle nykyisin jo vastaanotettavien jätejakeiden lisäksi alueelle vastaanotetaan uusia jätejakeita sekä otetaan käyttöön uusia jätteenkäsittelymenetelmiä, kuten biologista käsittelyä. Jätteenkäsittelyalueen pinta-ala kasvaa 19,6 hehtaariin, josta vaarallisen jätteen loppusijoitusaluetta on 12,8 ha. Toimintaa laajennetaan nykyisen toiminta-alueen (9 ha) sisällä siten, että alueelle tulee vaarallisen jätteen loppusijoitusaluetta yhteensä 5,7 ha. Lisäksi nykyistä toiminta-aluetta laajennetaan pohjoiseen 1,6 ha kokoisella jätteenkäsittelyalueella ja etelään 9 ha kokoisella jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueella. Vaihtoehdossa VE1 vaarallisen jätteen täyttötilavuus on noin 1 640 000 m3. Eteläisen laajennusalueen käyttöönotto edellyttää kallionlouhintaa 2,2 ha alueella. Laajennuksen rakentaminen aloitetaan arviolta eteläisen laajennusalueen kompostointikentän rakentamisella vuonna 2022. Pohjoisen laajennusalueen rakentaminen aloitetaan arviolta vuonna 2023 ja eteläiselle laajennusalueen toteuttamiseen tarvittava louhinta aloitetaan arviolta vuonna 2024. Toiminta Peittoonkorven jätteenkäsittelyalueella jatkuu arviolta vuoteen 2050 saakka.

Muita sijoituspaikkavaihtoehtoja ei ole YVA-menettelyn yhteydessä tarkasteltu. Hankkeen toteuttamiselle valittiin vain yksi vaihtoehto. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan laajennus, joka on suunniteltu toteutettavaksi siten, että Stena Recycling Oy:n Peittoonkorven alueella omistamat maa-alueet saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Pohjoinen ja eteläinen laajennusalue ovat lähellä nykyistä toiminta-aluetta, jolloin toiminnat muodostavat yhtenäisen toimintakokonaisuuden. Vaihtoehtoon VE1 valittiin maksimivaihtoehdon tarkastelu, jotta toiminnan tarpeet on turvattu mahdollisimman pitkällä tähtäimellä. Tarkasteluun valitut jätejakeet ja toiminnot on valittu nykyisen ja tulevan kysynnän perusteella.

Ympäristövaikutuksia syntyy erityisesti liikenteestä, melusta sekä maisemavaikutuksista

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että hankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat toiminnan aikaiset vaikutukset väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön ja maisemaan, ilmaan ja ilmastoon sekä meluvaikutukset.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan laajennushanke VE1 on toteuttamiskelpoinen. Arviointiselostuksen perusteella lähialueen ympäristövaikutusten näkökulmasta ympäristöllisesti parhaimpana vaihtoehtona voidaan pitää vaihtoehtoa VE0+, mutta tällöin Stena Recycling Oy:n Porin Tahkoluodon murskalaitoksen nyt lähellä Peittoonkorven jätteenkäsittelyaluetta muodostuville jätteille on etsittävä vaihtoehtoinen vastaanottopaikka, jolloin esimerkiksi kuljetusmatkat saattaisivat kasvaa huomattavasti, mikä kasvattaisi mm. ilmastopäästöjä. Lisäksi, jos laajennushanketta ei toteuteta jäävät jätteiden kierrätystoimintaan suunnitellut kehittämistoimenpiteet toteuttamatta.

Arviointiselostuksessa on esitetty useita vaikutusten lieventämiskeinoja. Yhteysviranomainen toteaa, että niiden toteuttamisen varmistamiseksi mahdollisessa ympäristölupapäätöksessä on tarpeen asettaa määräyksiä ainakin loppusijoitusalueiden täytön vaiheistamisesta sekä maisemoinnista ja muotoilusta. Maisemavaikutusten kannalta on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota paitsi osayleiskaavan loppusijoitusalueiden maksimikorkeuksiin, myös nykyisen puuston säilyttämiseen ja uuden puuston istuttamiseen suoja-alueilla jo hankkeen toiminta-aikana sekä alueen maisemointiin toiminnan päätyttyä. Lupapäätöksessä tulee antaa määräykset louhinnan aikaisen meluvallin rakentamisesta sekä tarvittaessa harkita myös muita haittojen lieventämiskeinoja, kuten häiriötä tuottavien toimintojen (esim. louhinta) toiminta-aikojen rajaamista.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa ymparisto.fi/stenarecyclingpeittooYVA

Lisätietoja:

Erika Liesegang, puh. 0295 023 051 (poissa 28.2.-4.3.2022)