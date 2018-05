Stoan aukiosta tulee viihtyisä paikka kohtaamisille

Stoan aukion perusparannus Helsingin Itäkeskuksessa alkaa tämän vuoden kesä-heinäkuussa. Aukiolle tulee mm. esiintymislava ja taideseinä. Lähiöprojekti on rahoittanut hankkeen suunnittelua ja toteutusta vuosina 2016–2018 reilulla kahdella miljoonalla eurolla.

Stoan aukiosta on tarkoitus tulla aktiivinen ja kutsuva paikka kaupunkilaisten omaehtoiselle toiminnalle, kokoontumiselle ja ihmisten tapaamiselle. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet myös alueen rakennussuojelulliset arvot. Aukio on rakennettu 1980-luvulla ja sen käyttö on jäänyt melko vähäiseksi. Uuden aukion myötä kaupunkilaiset saavat toimivammat ja viihtyisimmät ulkotilat Stoan pihapiirissä.

Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota ihmisen mittakaavaan, mikroilmastoon, valaistukseen kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeisiin, reitteihin aukion läpi sekä monipuolisiin toiminta- ja oleskelumahdollisuuksiin.

Aukiolle tulee esiintymislava, taideseinä sekä oleskelupaikkoja

Aukion pohjoispäätyyn tulee esiintymislava ja länsireunalle taideseinä. Esiintymislava on suunniteltu sekä spontaaneja että järjestettyjä tapahtumia varten. Lava varustetaan yksinkertaisella esitystekniikalla.

Aukiolle on tulossa myös oleskelupöytiä ja -penkkejä, päivänvarjoja sekä leikki- ja pelipaikka ulkopingispöytineen. Myös asukkaiden omatoimista grillausmahdollisuutta on mietitty. Aukion länsireunalle varataan paikat kioskeja ja myyntikojuja varten. Tilaa kahvila- ja terassitoiminnalle tulee nykyistä enemmän.

Pääosa aukion pintamateriaaleista uusitaan. Nykyinen tumma, harmaa betonipäällyste korvataan laadukkaalla ja kestävällä vaaleanharmaalla graniittilaatalla, jota koristaa sileämmästä kivestä tehty, alkuperäistä suunnitelmaa kunnioittava ruudutus. Värikkyyttä ja rentoutta aukiolle tuovat kumirouheesta valetut raitamatot leikkipaikan ja oleskelupisteen yhteydessä, värikkyys kalusteissa sekä erikoisvalaistus.

Kasvillisuutta ja valaistusta

Aukion vanhat puut säilyvät suurelta osin. Katseenvangitsijoina käytetään värikkäitä ja kukkivia puita sekä pensaita. Oleskelualuetta koristavat ruukkuistutukset.

Aukion alkuperäiset Louis Poulsenin suunnittelemat valopylväät säilytetään. Hannu Sirénin Stoa-veistos valaistaan. Erikoisvalaistuksen avulla luodaan tunnelmaa, joka voi vaihdella erilaisten tapahtumien ja vuodenaikojen mukaan.

Rakennustyöt alkavat kesä-heinäkuussa 2018 ja valmistuvat säiden mukaan joko loppuvuodesta 2018 tai kesäkuussa 2019. Kulku Stoan aukiolla vaatii rakennustöiden aikaan erikoisjärjestelyjä ja niistä tiedotetaan projektin edetessä Stoassa ja Stoan verkkosivuilla www.stoa.fi. Stoan toiminta jatkuu normaalisti aukion remontin aikana.

Tilaaja: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Matti Tapaninen/ WSP Finland Oy

Ympäristösuunnittelu: maisema-arkkitehti Satu Niemelä-Prittinen/ WSP Finland Oy

Kutsu mediatilaisuuteen maanantaina 28.5.2018 klo 10.00. Ilmoittautumiset marjo.haatainen@hel.fi .

Asukasinfo peruskorjauksesta maanantaina 28.5.2018 klo 17–18.30. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu.

Linkki asukastilaisuuden nettisivulle:

