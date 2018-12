Stockmannin sisältömarkkinointi palkittiin kansainvälisessä kilpailussa

Stockmannin sisältömarkkinointi voitti kaksi palkintoa arvostetussa, kansainvälisessä CMA eli International Content Marketing Awards -kilpailussa.

Menestystä International Content Marketing Awardseissa tänä vuonna keräsivät innovatiiviset, monikanavaiset ratkaisut, joihin kuluttajat aidosti ihastuivat. Kaksi palkintoa kilpailussa sai Stockmann ja sen vuonna 2017 lanseerattu monikanavainen sisältöohjelma, jonka osa on oma lifestyle-lehti Stockmann Magazine.

Markkinointiviestinnän konserni Dentsu Aegis Networkin sisältömarkkinointitoimisto John Brown Media on tuottanut sisältökokonaisuutta sen alusta saakka.

Lontoossa 27 marraskuuta 2018 järjestetyssä kilpailussa hopealla palkittiin lehden creative director Simon Robinson.

- Hienoa työtä ikonisen brändin modernisoinnissa, tuomariston perustelut kuuluivat.

- Asiakkaamme arvostavat Simonin kunnianhimoa. Hänen työtapoihinsa kuuluu ottaa hyvä idea haasteena ja luoda siitä jotain aidosti loistavaa. Tässä auttaa hänen pitkä kokemuksensa sekä kuluttajamedioista että sisältömarkkinoinnista, Stockmann Magazinen päätoimittaja Jenni Lieto kertoo kollegastaan.

Lieto itse pokkasi pronssisen patsaan päätoimittaja-kategoriassa.

- Päätoimittaja, joka todella ajaa muutosta läpi brändin muutosmatkalla onnistuen siinä, tuomaristo perusteli.

Yhteensä John Brown media toi kotiin 8 palkintoa 17 shortlistauksesta CMA-kilpailusta.

Stockmannin sisältömarkkinointi on kerännyt kilpailumenestystä aikaisemminkin. Maailman merkittävimmässä aikakauslehtikilpailussa Eddie & Ozzie Awardseissa New Yorkissa lokakuussa 2018 lehti nappasi kotiin parhaan kansidesignin palkinnon ja sai kunniamaininnan vuoden lehtilanseerauksesta. Stockmannin sisältömarkkinointikokonaisuus on myös shortlistattuna suomalaisessa Effie-kilpailussa.