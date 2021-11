STOP Painevaurioille -päivä 18.11. lisää painevaurioiden ehkäisyn ja hoidon osaamista

Painevaurio, josta aiemmin puhuttiin painehaavana ja makuuhaavana on paikallinen kudoksen vaurio, joka voi sijaita iholla ja/tai sen alla. Painevaurioita voi syntyä sairaalahoidon aikana kaikenikäisillä ihmisillä, varsinkin jos yleiskunto sekä liikuntakyky heikkenevät (vuodepotilaat, leikkaus- ja tehohoitopotilaat). Tavallisimmin painevauriot syntyvät lonkkiin, alaselkään, pakaroihin tai kantapäihin. Tärkeintä on ehkäistä painevaurion kehittyminen, jotta vältytään kivuliailta, pitkää hoitoa vaativilta painevaurioilta ja niistä aiheutuvilta kustannuksilta. Painehaavojen osuus Suomen terveydenhuollon vuosittaisista kustannuksista on lähes 500 miljoonaa euroa. Painevaurioiden hoito maksaa huomattavasti enemmän kuin niiden ehkäisy.

”Kansallisen tutkimuksen mukaan erikoisairaanhoidon vuodeosastoilla painevaurio syntyy hoidon aikana 10 prosentille aikuisista potilaista, joista onneksi suurin osa on lieviä ja hoituvat yleensä asentohoidolla. Vakavampia painevaurioita syntyy hoidon aikana 3 prosentille potilaista. Hoitoon tulevista potilaista 3 prosentilla oli jo tullessa painehaava”, kertoo kehittämispäällikkö Anniina Heikkilä HUSista.

HUSissa tavoitteena on, että painevaurioita ei synny potilaille hoidon aikana. Painehaavojen lukumääriä seurataan HUSissa säännöllisesti. Painevauroiden ehkäisy edellyttää, että koko henkilöstön osaa tunnistaa riskipotilaat ja toteuttaa potilaskohtaiset painevaurion ehkäisytoimenpiteet. HUSissa on myös luotu toimintamalleja painevaurioiden estämiseksi ja tehdään aiheeseen liittyvää tutkimusta.

Kansainvälistä STOP Painevaurioille -päivää vietetään vuosittain marraskuun kolmantena torstaina. Tänä vuonna päivää vietetään 18.11.2021. Tavoitteena päivässä on tehdä painevaurioiden ehkäisyä tunnetummaksi ja vahvistaa henkilökunnan osaamista painevaurioiden ehkäisyssä ja hoidossa. HUS on valinnut STOP Painevaurioille –​päivän kohderyhmäksi päivystykset ja potilassiirrot. Päivä toteutetaan virtuaalisena ja sen sisältö on tuotettu oppilaitosyhteistyössä Laurea AMK:n opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat tuottaneet päivään videon ja taskukortin HUS Estä Painevaurio-toimintamallista.