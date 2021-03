Stora Enson Oulun tehtaan hajuhaitat nopeassa selvittelyssä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja muut alueen ympäristötoimijat ovat saaneet vuoden 2021 aikana merkittävän määrän yhteydenottoja ja valituksia Stora Enson Oulun sellu- ja kartonkitehtaan toiminnasta aiheutuneisiin hajuhaittoihin liittyen. Jatkuvaa hajuhaittaa on todettu aiheutuvan mm. Heinäpään ja Hollihaan alueiden asukkaille. Lisäksi hajua on havaittu häiriötilanteisssa tuulen suunnasta riippuen eri puolilla Oulua. Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuuksien kasvua on voitu havaita Nokelan ilmanlaadun mittauspisteellä

Stora Enson Oulun tehdas mereltä kuvattuna.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ollut useaan otteeseen yhteydessä toiminnanharjoittajaan ja saanut selvityksiä hajuhaittoihin liittyvistä syistä ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi. Useita toimenpiteitä on jo toteutettu tuotantoprosessin käynnistysvaiheessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Toiminnanharjoittaja ei ole rikkonut ympäristöluvan lupaehtoja ja piipun päästä mitattavien päästöjen osalta raja-arvot tehtaan toiminnassa alittuvat. Hajupäästöt ovat peräisin prosessin alkupäästä ja nämä haisevien rikkiyhdisteiden hajapäästölähteet on ainakin osittain saatu selvitettyä. Tehtaalla tehdään töitä päästölähteiden saattamiseksi keräilyn piiriin. ELY-keskus on edellyttänyt toiminnanharjoittajaa kiirehtimään suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa, selvittämäään muiden mahdollisten hajapäästölähteiden olemassaolon ja järjestämään lisätarkkailua haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksien ja leviämisen selvittämiseksi lähialueilla. Oulun ilmanlaadun seurantaan on jo lisätty haisevien rikkiyhdisteiden mittalaite keskustan mittausasemalle. ELY-keskus ja toiminnanharjoittaja neuvottelevat toimenpiteistä ja aikatauluista seuraavan kerran jo huomenna 24.3., minkä jälkeen lisätietoa on saatavilla.

Yhteyshenkilöt

