Storytel ja A-lehdet sisältöyhteistyöhön – muun muassa Imagen ja Mondon artikkeleita kuunneltavaksi Storyteliin

Storytel on yksi maailman johtavista äänikirjojen ja e-kirjojen suoratoistopalveluista. Palvelu toimii älypuhelimelle tai tabletille ladattavan mobiilisovelluksen kautta ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden nauttia tarinoista rajattomasti missä ja milloin vain. Suomessa Storytelin valikoima kattaa yli 150 000 ääni- ja e-kirjaa. Paitsi digitaalinen kirjapalvelu, Storytel on myös kasvava kustannuskonserni, jonka kustannustoiminta muodostuu useista kustantamoista, kuten Norstedts, Gummerus Kustannus, StorySide ja People's Press. Storytel julkaisee myös itse suoraan kuunneltaviksi kirjoitettuja Storytel Original -äänikirjasarjoja sekä podcasteja. Ruotsissa vuonna 2005 perustettu Storytel toimii tällä hetkellä 19 maassa ja sen pääkonttori on Tukholmassa.



A-lehdet-konserni on mediasisältöjen, digitaalisen kaupankäynnin ja kasvumarkkinoinnin edelläkävijä. A-lehtien medialiiketoiminta julkaisee yli kahtakymmentä lukijoiden rakastamaa aikakauslehteä, tuottaa Suomen suosituimpia digitaalisia medioita verkkoon, edustaa noin 50:tä erilaista vaikuttajaa ja kehittää koko ajan uusia mediakerronnan muotoja.