Storytel ostaa suomalaisen Aula & Co -kustantamon

Aula & Co on vuonna 2016 perustettu helsinkiläinen yritys, joka julkaisee sekä kotimaista että käännettyä tieto- ja kaunokirjallisuutta aikuisille ja lapsille. Kustantamo on kasvanut nopeasti. Hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja, Neil deGrasseTysoninTähtitiedettä kiireisille, Leigh BardugonVarjo ja riipus sekä Matt Haigin Keskiyön kirjasto