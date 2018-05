Storytelissä äänikirjoja nyt myös venäjäksi

Harry Potter -äänikirjat nyt saatavilla digitaalisessa Storytel-kirjapalvelussa 10.1.2017 14:23 | Tiedote

Maailman rakastetuimmasta velhosta kertovat klassikkoromaanit ovat nyt kuunneltavissa englanninkielisinä äänikirjoina kuukausimaksullisessa Storytel-kirjapalvelussa. Kirjojen lukijana on ylistetty brittiläinen näyttelijä Stephen Fry. Sanomalehti The Telegraph on nostanut Harry Potter ja liekehtivä pikari -äänikirjan kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan äänikirjan joukkoon.