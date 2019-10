Street foodia lahtelaisin maustein

Kuja – Street Food Lahti on ydinkeskustan uusi tulokas. Lauantaina 5. lokakuuta avattava ravintola ei ole väritön, hajuton tai etenkään mauton – mutta lahtelainen se on. BOOM!

Kuja on Osuuskauppa Hämeenmaan uusi keskustaravintola Lahden kahden pääkadun, Aleksin ja Vaparin, välissä.

– Me olemme rento, muttemme konseptoidusti, luonnehtii Lahden Seurahuoneen ravintola- ja keittiöpäällikkö Ville Penttilä.

Kuja sijaitsee aivan Seurahuoneen kainalossa, mutta toimii täysin itsenäisesti – joskin ravintolan seinältä voi bongata tutun sloganin: ”Hienot hetket eivät ole sattumaa”.

Kaikkiaan Kujan rosoisilta seinäpinnoilta löytyy ehkä jopa 6 000 tägiä. Sekään ei ole sattumaa, vaan paikan persoonallisen ilmeen luoneen taiteilijakaksikon valinta.

Kuja on paitsi rento, myös yksilöllinen, persoonallinen ja paikallinen rafla.

– Entisen Ruger Hauer -trion erään biisin lainia käyttääkseni: ”jokaiselle jotakin on ei mitään kellekään”. Joku tykkää tulisesta, joku toinen ei, mutta kukaan ei tykkää puolitulisesta, Penttilä sanailee.

Street foodia ilman rajoitteita

Kujan tarjonnassa ja palvelussa yhdistyvät nopeus, helppous ja elämyksellisyys. Menussa näkyy ja maistuu street food, joskin totutusta poikkeavalla twistillä.

– Suomalainen ja etenkin lahtelainen street food on snägäri, mutta me tuomme nakkikioskin vuoteen 2019, Penttilä sanoo.

Menun snadiosiosta eli alkupalalistalta löytyy muun muassa Kujan perunat eli kokonaisena paahdettuja ja friteerattuja pikkuperunoita kera punapippuri-inkiväärimajoneesin ja chimichurrin. Lahtelaisille tuttu lihamuki taas sisältää Kuja-tyyliin valmistettuna porsaansuikaleita, mausteista coleslaw’ta, valkosipuli-chilimajoneesia, pikkelöityä sinappia ja punasipulia.

Vaikka on kyse street foodista, niin annokset tarjoillaan – lahtelaista lihamukia lukuun ottamatta – oikeista astioista.

– ”Snägäri food” goes one step further, Penttilä maalaa mielikuvaa Kujan ruoasta.

Juomatuotteet ovat pääosin paikallista pullotavaraa.

– Hanoja meille ei tule, mutta Lahden ylpeyttä eli betonia tulee, Penttilä naurahtaa.

Lonkeron lisäksi listalla on limua, paikallista olutta ja myös muutama huikea ja hieman uudenlainen drinkki, omine twisteineen.

Easygoing Lahti-mesta

Ville Penttilä sai idean uudesta ravintolasta viime talvena. Kujan syntyhistoriaan liittyy myös lahtelainen pitkän linjan rap-artisti Brädi alias Kari ”Kapa” Härkönen, jonka kanssa Penttilä on sparrannut lahtelaisuudesta ja sen ilmentämisestä.

Kujan on tarkoitus olla paikka, jonne tullaan tai jonka läpi kuljetaan mutta johon jäädään.

– Tavoitteena on, ettei asiakas halua räplätä täällä puhelintaan.

Istumapaikkoja Kujalla on noin 70, minkä lisäksi pystärin puolelle mahtuu 30–40 vierasta.

Paikan omaleimaisen ilmeen on luonut taitava kaksikko: graffititaiteilijat Sellekhanks ja Sunttulunttu.

Kujan miljööhön on haettu vaikutteita Lahden rosoisemmasta puolesta. Siinä missä kaupungin matkailua markkinoidaan kauniilla Vesijärvi-maisemalla tai ilta-auringossa kylpevällä Sibeliustalolla, on Kujan niin sanottuna maamerkkinä lahtelaiset radiomastot.

– Kuja on vähän niin kuin Lahen takapiha. Siellä näkyy kaupungin kaunis, mutta rosoinen puoli, Penttilä heittää.

Ravintolan sisustus on toteutettu hyvin pitkälti kierrätystavaraa hyödyntäen.

Kuja on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo 17–00, perjantaisin ja lauantaisin klo 12–03 sekä sunnuntaisin klo 12–17.