Stressitön elämä ei ole tavoittelemisen arvoista – ammattilaiset opettavat löytämään paremman stressitasapainon

Moni haaveilee stressittömästä elämästä. Sitä ei kuitenkaan kannata tavoitella, sillä vaikka liiallinen kuormitus johtaa pitkään jatkuessaan terveyden heikkenemiseen, ei myöskään liian vähäinen kuormitus tee hyvää. Keho kaipaa ja kestää hetkellistä kovaakin kuormitusta, mutta ei jatkuvaa liiallista kokonaiskuormitusta.

Aalto ja Tuominen kääntävät stressiajattelun toisinpäin: He kannustavat stressin välttämisen sijaan itsetuntemuksen parantamiseen, omien voimavarojen tunnistamiseen sekä niiden fiksuun säätelemiseen kokonaiskuormitus huomioiden. Kirjassa onkin kyse palautumistaitojen kehittämisestä, kuormituksen säätelystä ja turvamarginaalin rakentamisesta fyysistä sekä psyykkistä kapasiteettia kasvattamalla.

Liikuntafysiologi Satu Tuominen on sykevälivaihtelun ja palautumisen asiantuntija. Hän on ollut kehittämässä suorituskykyä ja hyvinvointia edistävää sykeväliteknologiaa Firstbeatilla, joka on kansainvälinen hyvinvoinnin ja huippu-urheilun parissa toimiva yritys. Hänellä on monipuolinen urheilutausta, niin kilpaurheilijana kuin valmentajana, muun muassa maastohiihdon parissa.



Riku Aalto on personaltrainingin ja elintapavalmennuksen uranuurtaja Suomessa. Hän on täydentänyt osaamistaan muun muassa liikuntahallintotutkinnolla, työhyvinvointivalmentajakoulutuksella sekä ravinto-, voima- ja psyykkinen valmentaja -opinnoilla. Riku on kirjoittanut jo yli 40 kirjaa harjoittelusta, ravitsemuksesta ja fyysisestä hyvinvoinnista.

Riku Aalto & Satu Tuominen: Stressitasapaino – Parempaa elämää pidempään (Docendo 2022), sidottu, 224 sivua.

Firstbeat järjestää Stressitasapaino – työkaluja voimavarojen säätelyyn -webinaarin 1.9. klo 14. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan: https://www.firstbeat.com/fi/webinaarit/stressitasapaino-tyokaluja-voimavarojen-saatelyyn/

