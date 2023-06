STTK: Ay-liikettä kuultiin vaan ei kuunneltu – hallitusohjelma on epätasapainoinen

STTK: Suomen haasteissa tarvitaan toimintakykyinen ja yhteistyöhakuinen hallitus 8.5.2023 13:24:39 EEST | Tiedote

Suomeen muodostetaan hallitusta, ja parhaillaan hallitusohjelmaneuvotteluissa olevat puolueet menestyivät eduskuntavaaleissa hyvin. STTK:n hallitus korostaa, että puoluepoliittisesti sitoutumattomana keskusjärjestönä se tekee yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa ja haluaa hyvät suhteet uuden hallituksen kanssa. Puheenjohtaja Antti Palola toivoo toimintakykyistä hallitusta, sillä Suomella on edessään suuria haasteita. ─ Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali ensi vuosikymmenellä, joten vihreään siirtymään on panostettava. Suomi harmaantuu, joten työvoiman saatavuudesta, osaamisesta sekä työn ja tekijän kohtaamisesta on huolehdittava. Päätöksiä tehtäessä on kiinnitettävä huomio siihen, että eriarvoisuus ja osattomuus eivät lisäänny. Tämän vuoden alussa aloittaneiden hyvinvointialueiden rahoituksesta ei pidä leikata, sillä on maltettava odottaa, miten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistus (sote) toimii. Ennen vaaleja ja jo alkaneissa hallitusohjelmaneuvotteluissaki