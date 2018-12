STTK ay-liikkeen maailmanjärjestön kongressissa Kööpenhaminassa: Demokraattiset perusarvot koetuksella koko maailmassa

STTK:n kannustinmalli uudistaa sosiaaliturvan palvelut edellä 21.11.2018 07:00 | Tiedote

Tiedote, julkaisuvapaa 21.11 klo 07.00. Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on muodostunut kymmenistä eri etuuksista. Järjestelmä on pirstaleinen ja monimutkainen. Tarvitaan sosiaaliturvauudistus, joka etenee kokonaisuus kerrallaan. - Pidämme työn ja työllistymisen edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä keskeisinä ja ensisijaisina lähtökohtina. Haluamme myös varmistaa järjestelmän rahoituspohjan kestävyyden, johtaja Katarina Murto sanoo. Kannustinmallin tavoitteena on pitää huolta jokaisesta työttömästä ja kannustaa eri elämäntilanteissa olevia työllistymään ja olemaan osallisena yhteiskunnassa. - Esitämme ensimmäisessä vaiheessa palvelujärjestelmän ja työttömyyden aikaisen perusturvan uudistamista. Palvelut ovat tällä hetkellä aivan liian hajanaiset, osin toimimattomat ja resurssit riittämättömät. Aktiivista työvoimapolitiikkaa on resursoitava nykyistä voimakkaammin, jotta Suomen työllisyysaste saadaan nousuun. - Tämä onnistuu vain riittävän laaja-alaisilla, oikein kohdennetuill