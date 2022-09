STTK budjettiesityksestä: Energiatuet kohdistettava pieni- ja keskituloisille

Hallituksen budjettiesityksen alijäämä ensi vuodelle on 8,1 miljardia euroa. STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainàn mielestä finanssipolitiikka voisi olla ensi vuonna hieman kireämpääkin. Toisaalta kun rahapolitiikka on jo kiristymässä, on varottava ajamasta taloutta taantumaan.

─ Ylisuurten voittojen windfall-veron valmistelu on myönteistä kotitalouksien tukemisen rahoittamiseksi.

Energiahintojen noustessa kotitalouksien tukeminen on perusteltua, mutta tuki olisi STTK:n mielestä syytä kohdentaa selkeämmin hintojen noususta eniten kärsiville pieni- ja keskituloisille.

─ Sähkövähennys ja sähkötuki ovat perusteltuja, mutta sähkön arvonlisäveron alentaminen puolestaan kohdentuu huonommin. Hallitus ei myöskään linjannut sähkön hintakatosta, mutta asiaan palataan EU-pöydissä. STTK kannattaa hintakattoa, sillä se vakauttaisi markkinoita ja toisi turvaa kuluttajille. Hintakatto myös hillitsisi inflaatiota suoraan, Lainà toteaa.

Palkansaajien reaaliansiot ovat pudonneet tänä vuonna eniten koko mittaushistoriassa.

─ Vaikka talous kasvaa tänäkin vuonna, palkansaajat saavat kakusta entistä ohuemman siivun. Ostovoimaa ei enää turvata indeksiehdoilla, joten siitä on huolehdittava palkkaneuvotteluissa. Palkankorotusten on syytä olla selvästi tätä vuotta korkeampia. Palkkapaineita lievittäisi osittainen sosiaalivakuutusmaksujen siirtäminen työnantajille, Lainà esittää.



STTK on tyytyväinen lapsiperheiden tukemiseen. Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen ja työttömyysturvan, toimeentulotuen ja opintorahan lapsikorotuksen nostaminen ovat perusteltuja toimia.

─ Ylimääräistä lapsilisää kaikille STTK ei kannata.



STTK on myös alusta asti vastustanut työssäoloehdon euroistamista, sillä se heikentää pienituloisten toimeentuloa.

─ Euroistamispäätös olisi pitänyt perua budjettiriihessä.

