STTK ei hyväksy korjailtua hallituksen esitystä irtisanomisen helpottamiseksi

Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt muutoksia esitykseen, jolla alun perin on ollut tarkoitus heikentää irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä.



STTK on jo aiemmin todennut, että järjestö ei hyväksy minkäänlaisia työsopimuslain muutoksia, joilla työntekijät asetetaan irtisanomisperusteiden osalta eriarvoiseen asemaan sillä perusteella, minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät.

- Tänään julkistettu ministeriön esitys ei tätä näkemystä muuta. Irtisanomisen helpottamisen rajan muuttaminen sen paremmin kuin työttömyysturvan karenssin lieventäminen eivät poista tosiasiaa, että esitys kohtelisi työntekijöitä edelleen eriarvoisesti, puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Työmarkkinoille ei pidä luoda kahta raidetta sen suhteen, millä perusteilla työntekijöitä voidaan henkilöön liittyvin syin irtisanoa.

- Se ei olisi yrityksen eikä työntekijän etu. Mitkään vaikutusarviot eivät myöskään puolla hallituksen esitystä, sillä asiantuntijoiden näkemyksen perusteella ei syntyisi lisää uusia työpaikkoja eikä työllisyys paranisi. Sen sijaan epävarmuus ja epäluottamus lisääntyisivät.

STTK toivoo, että hallitus vetää esityksensä pois ennen kuin tilanne työmarkkinoilla karkaa käsistä.

- Järjestölliset toimet on aloitettu ja ne laajenevat asteittain. Tilanne on normalisoitavissa nopeastikin, mutta vain yhdellä tavalla. Hallituksen on vedettävä esityksensä pois, Antti Palola toteaa.

STTK on valmis keskustelemaan työllisyyttä parantavista toimista, jos hallitus vetää valmistelussa olevan esityksensä kokonaan pois.

- Keskustelu toimista on aloitettava puhtaalta pöydältä.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030