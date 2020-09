STTK: Elvyttävä finanssipolitiikka perusteltua koronakriisistä palautumiseksi

Puheenjohtaja Antti Palola STTK:n edustajistossa: STTK toivoo budjettiriihestä päätöksiä pidemmän aikavälin elvytykseen 14.9.2020 11:23:42 EEST | Tiedote

Tiedote Suomen hyvä koronatilanne on monen tekijän summa. - Hallituksen, viranomaisten, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja vastuullisten kansalaisten toimin Suomessa on kaikkiin muihin maihin verrattuna hyvä tautitilanne. Terveys edellä on menty, ja STTK:n mielestä marssijärjestys on ollut oikea. STTK kiittää kaikkia ”arjen sankareita”, jotka koronakriisissä ovat pitäneet omissa työtehtävissään muista huolta ja usein oman terveytensä – jopa henkensä – vaarantaen. Tänään STTK:n edustajistossa puhuneelta Antti Palolalta terveyden toissijaiseksi asettava ajattelu ei saa kannatusta. - Yhteiskunnallinen keskustelu pyörii ymmärrettävästi yhä enemmän talouden ja työllisyyden ehdoilla, mutta STTK:n mielestä terveys on edelleen tärkeintä. Ilman toimivaa taloutta, työpaikkoja ja verotuloja ei ole hyvinvointivaltiota, mutta poikkeusoloissa on eri järjestys. Hallituksen viimeviikkoinen päätös matkustusrajoitusten lieventämisestä on ymmärrettävä, mutta koska matkustamien myötä tartunna