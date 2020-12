STTK: Hallituksen esitykset ikääntyvien työllisyyden parantamiseksi tasapainoisia

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pitää hallituksen esityksiä yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseksi kohtuullisen tasapainoisina palkansaajien turvan kannalta.

- STTK ei hyväksy työttömien lisäpäivien poistamista eli niin sanotun eläkeputken tukkimista kokonaan. Kuitenkin päätös lopettaa se asteittain on oikea linjaus keskellä koronakriisiä, joka on heikentänyt Suomen talouden ja työllisyyden näkymiä, Palola toteaa.

STTK on vaatinut tasapainoisia ratkaisuja ikääntyvien työttömäksi joutuvien muutosturvan vahvistamiseksi, eli vastuuta myös työnantajille irtisanomistilanteissa.

- Työttömien kurittaminen ei luo yhtään uutta työpaikkaa. Tarvitsemme osaamista vahvistamalla, innovaatioita kehittämällä ja kasvun kautta uusia hyviä työpaikkoja.

Hallituksen toimenpiteet muodostavat tärkeän kokonaisuuden, kun tavoitellaan työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin. Esityksissä tasapaino työttömien turvan varmistamiseksi toteutuu melko hyvin.

- Irtisanotun työntekijän uudelleen työllistymisen nopeuttaminen jo irtisanomisaikana on erittäin hyvä linjaus. Muutosturvamaksu on uusi elementti. Se sisältää työnantajakohtaisen irtisanomisosan, joka kannustaa välttämään ikääntyvien irtisanomista. 55-vuotta täyttäneiden mahdollisuutta siirtyä osa-aikaiseen työhön aiotaan vahvistaa työaikalakia ja työsopimuslakia tarkistamalla. On hyvä, että valmistelu tehdään kolmikannassa, Palola toteaa.

STTK korostaa, että 55-vuotias ei ole työmarkkinoilla vanha, kun tavoitteena on työurien pidentäminen.

- Hallituksen linjausten lisäksi huomiota on kiinnitettävä asenteisiin. Ikärasismi on totta suomalaisilla työmarkkinoilla, mutta sitä vastaan on taisteltava yhtä hyvin nuorten pätkätyöläisten kuin ikääntyvien, työttömyysuhan alla olevien kohdalla.