STTK: Hallituksen verolinjan toteutuessa hyvätuloisilla pyyhkii entistä paremmin

STTK: Hallitusohjelmasta puuttuvat keinot osaajapulan vähentämiseksi 27.6.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Pula koulutetusta ja osaavasta työvoimasta on suurimpia yritysten kasvua hidastavia tekijöitä. Uudet työpaikat syntyvät korkean tuottavuuden aloille, joilla edellytetään vahvaa osaamista. Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin pula ja lähes kaikissa ammattiryhmissä on työvoimavaltaisilla sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatusalalla. Näille työllistyminen edellyttää tehtävään pätevöittävän tutkinnon suorittamista. STTK:n mielestä myönteistä hallitusohjelmassa ovat panostukset perusopetukseen ja oppimisen tuen vahvistamiseen peruskoulussa ja toisella asteella. Tuen vahvistaminen edistää tavoitetta saada kaikille vähintään toisen asteen tutkinto. Sen sijaan hallitus näyttää unohtaneen, että osaamisen lisääminen on keskeinen keino vahvistaa työllisyyttä. - Työn tuottavuutta parantavien teknologioiden käyttöönotto edellyttää uutta osaamista. Tulevalla hallituskaudella on edistettävä keinoja, joilla juurrutetaan jatkuva oppiminen vahvemmin osaksi yritysten ja organisaatioiden arkea, puheenjo