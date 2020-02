STTK haluaa perhevapaauudistuksen valmiiksi

STTK pitää perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistusta välttämättömänä.

- Nykyinen järjestelmä on epätasa-arvoinen, vanhanaikainen ja joustamaton, johtaja Katarina Murto tiivistää.

STTK on pitkään tavoitellut 6+6+6-mallia, mutta Murto pitää maan hallituksen linjaamaa 1+7+7-mallia lähtökohdiltaan kohtuullisena, ja sen pohjalta on hyvä jatkaa valmistelua.

- Sen myötä STTK:n keskeiset tavoitteet - tasa-arvon edistäminen sekä joustavuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen – voivat toteutua. Perhemuodot ovat nykyään moninaiset ja niiden yhdenvertainen kohtelu on uudistuksessa varmistettava. Mallin on myös huomioitava erilaisten työn tekojen vaikutus perhevapaisiin. Lisäksi on tärkeää, että lapsen etu otetaan huomioon.



Syntyvyys laskee hälyttävästi. Perhevapaauudistuksen on tästäkin syystä oltava perhemyönteinen ja helpotettava työn ja perheen yhteensovittamista.

- Työelämän epävarmuuksia on karsittava ja nuorten mahdollisuuksia työllistyä ja saada työstä riittävä toimeentulo on parannettava.



Asenteiden on muututtava työpaikoilla perheystävällisemmiksi.

- Sekä järjestelmältä, mutta myös työnantajilta kaivataan lisää joustavuutta. Kaikilla ei ole laajaa turvaverkkoa ja hoitoapua, jotka mahdollistavat työn ja perheen yhteensovittamisen esimerkiksi jakso- ja vuorotyössä. Myös mahdollisuus osa-aikatyöhön vapaaehtoiselta pohjalta pienlapsivaiheessa toteutuu Suomessa heikosti. Osa-aikatyö kannustaisi vanhempia jakamaan hoitovastuuta.

Kaavamaiset asenteet eivät saisi ohjata myöskään perheiden valintoja.

- Nykyinenkin järjestelmä sallisi isien käyttävän perhevapaajaksoja enemmän kuin mitä he nyt tekevät. On kuitenkin tärkeää, että isien kiintiöitä kasvatetaan, jotta tasa-arvossa edistytään.



STTK olisi valmis tarkastelemaan kotihoidontukea yhdessä varhaiskasvatuspalveluiden kanssa.

- Pitkä kotihoidontuki heikentää erityisesti naisten työmarkkina-asemaa. Hallitusohjelmassa on kuitenkin todettu, että kotihoidontuki jatkuu entisellään. Tämä on poliittinen valinta, Murto korostaa.

Uudistuksen yksityiskohtia on vielä paljon auki. STTK toivoo huolellista valmistelua, jotta varmistetaan hyvä lopputulos.

Lisätietoja STTK:ssa: Katarina Murto, puhelin 050 568 9188.