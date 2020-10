STTK: Hyvätkään tasa-arvotavoitteet eivät etene ilman konkreettisia tekoja

STTK: Koronapandemia ja etätyö luovat haasteita työsuojelulle ja työhyvinvoinnille 6.10.2020 11:00:00 EEST | Tiedote

Koronapandemia on luonut aivan uusia haasteita työpaikkojen työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnalle. – Työnantajan on turvattava työntekijöidensä terveys ja turvalliset työolot kaikissa työtehtävissä ja työtilanteissa. Koronapandemian oloissa velvoite on erityinen, sillä moni työskentelee terveytensä ja jopa henkensä uhalla eri työtehtävissä. Työpaikkojen ja työntekijöiden turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita tulisi aina säännöllisesti käsitellä yhteistoiminnassa työnantajien, henkilöstön edustajien ja työsuojelutoimijoiden välillä, mutta koronan oloissa tämä yhteistyö on turvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä, puheenjohtaja Antti Palola painottaa. Tänään STTK:n henkilöstön edustajien tapahtumassa palkittiin Vuoden STTK:lainen työsuojeluvaltuutettu. Perusteluissa korostettiin pitkäjänteisyyttä työsuojelutyössä. – Työsuojelussa ei tunneta pikavoittoja vaan se on jatkuvaa kehittämistyötä nopeastikin muuttuvissa työoloissa ja työtehtävissä. Kun perinteisesti työsuo