STTK korostaa henkilöstön osallistamista hyvinvointialueiden startissa

STTK:n Antti Palola maailman ay-liikkeen kattojärjestö ITUC:n hallitukseen ja työvaliokuntaan 21.11.2022 09:37:57 EET | Tiedote

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on valittu maailman ammattiyhdistysliikkeen kattojärjestö The International Trade Union Confederation (ITUC) hallitukseen ja sen työvaliokuntaan. Palola on työvaliokunnan ainoa pohjoismainen jäsen. Samalla Palola jatkaa ITUC:n hallituksessa. Vuonna 2006 perustettu ITUC edustaa yli 200 miljoonaa palkansaajaa yli 130 maassa ja sillä on noin 330 jäsenjärjestöä. ITUC:n keskeinen tavoite on edistää ay-liikkeen yhteistyötä globaaleissa asioissa, kuten yhteyksissä Kansainväliseen työjärjestöön, Maailman kauppajärjestöön, Maailmanpankkiin ja Kansainväliseen valuuttarahastoon. ITUC:lla on myös tärkeä tehtävä koordinoida palkansaajajärjestöjen apua vaikeimmissa oloissa perusoikeuksia puolustaville ammattiliitoille. - Kansainvälisen järjestön pohjoismaisena hallinnon jäsenenä toimiminen on STTK:lle ja myös minulle henkilökohtaisesti iso luottamuksenosoitus. Tehtävä on erinomainen näköalapaikka eri maanosien haasteisiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin, Antti P