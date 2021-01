STTK: Kotitalousvähennystä ei ole tarpeen kasvattaa

STTK: Samapalkkaisuusohjelman jatkaminen tärkeää, muitakin toimia tarvitaan 18.12.2020 10:05:04 EET | Tiedote

Vihdoin on varmistettu, että jo vuonna 2006 aloitettu kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma jatkuu. Työmarkkinakeskusjärjestöt ja hallitus ovat sopineet uudesta kaudesta vuosille 2020 - 2023. Uuden ohjelmakauden sisällöstä on neuvoteltu pitkään ja välillä neuvottelut keskeytyivätkin, kun yhteinen lopputulos tuntui saavuttamattomalta. — Sitkeys palkittiin, neuvottelupöytään palattiin ja sopu saatiin aikaan. Kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma on eurooppalaisittain harvinaisuus. Voimme olla ylpeitä, että Suomessa kaikki kolmikannan osapuolet ovat sitoutuneet naisten ja miesten välisen keskimääräisen palkkaeron kaventamiseen. Tasa-arvon edistämiseen tarvitaan kaikkien yhteistä tahtoa sekä konkreettisia toimia yhdessä ja erikseen, STTK:n asiantuntija Anja Lahermaa iloitsee. Pitkä ohjelmakauden valmisteluprosessi on harmillisesti jarruttanut toimenpiteiden edistymistä. — Nyt on tartuttava ripeästi toimeen ja ohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen saatava heti konkreettisesti v