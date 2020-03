STTK laski Fat Cat Day´n: Pomojen palkat kirivät kauemmas suhteessa palkansaajiin

STTK:n kysely: Lasten saannilla on vaikutuksia työuriin 6.3.2020 09:00:00 EET | Tiedote

Tiedote, julkaisuvapaa 6.3. klo 09.00. STTK järjestää tänään perinteisen Naistenpäivän tilaisuuden, jossa teemana on työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Keskustelua käydään yhteensovittamisen haasteista ja mahdollisuuksista, perheen perustamisen vaikutuksista työuraan sekä siitä, mikä on lapsen asema työelämän suhteen. STTK:n teettämään kyselyyn vastanneista viidennes on sitä mieltä, että lasten saannilla on ollut myönteisiä vaikutuksia työuraan. Vain yhdeksän prosenttia vastaa, että lasten saanti on vaikeuttanut työuraa.Naisten kokemukset ovat selvästi kielteisempiä kuin miesten: joka viides 18-35-vuotias nainen on kokenut kielteisiä vaikutuksia työuraan, kun taas miehistä puolet vähemmän, eli kymmenen prosenttia. - Lasten saannin myönteisinä vaikutuksina pidetään sitä, että lapsi auttaa jaksamaan, tuo motivaatiota, on tehnyt vanhemmasta paremman työntekijän ja antanut uusia näkökulmia työhön. Naisista kuitenkin jopa kolmasosa kokee, että uralla eteneminen on katkennut tai hidast