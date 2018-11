STTK laski hiilijalanjälkensä ja haastaa muut järjestöt mukaan hankkeeseen

STTK on yhtenä ensimmäisistä järjestöistä maailmassa todentanut oman hiilijalanjälkensä. Helsingin yliopiston Metsätieteiden osaston ja Sitran Hiilifiksu järjestö -hankkeessa erityisesti järjestösektorin tarpeisiin kehittämä hiilijalanjälkilaskuri auttaa päästöjen todentamisessa ja vähentämisessä. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen, erityisesti järjestöille räätälöity hiilijalanjälkilaskuri maailmassa.

- Ennen tätä hanketta vain harva järjestö on selvittänyt hiilijalanjälkeään. Olemme STTK:ssa iloisia siitä, että pääsimme ensimmäisten joukossa testaamaan uutta laskuria, joka tuottaa vertailukelpoista dataa toimintamme ilmastovaikutuksista, puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

STTK:n hiilijalanjälki muodostuu tällä hetkellä pääasiassa matkustamisesta (44 %), energiakulutuksesta (27 %) ja ostopalveluista (24 %).

- Toiminnassamme on asioita, joita voimme heti muuttaa ilmastoystävällisemmiksi. Esimerkiksi hankinnoissa voimme vaikuttaa siihen, mitä ja millä ehdoilla ostamme - ja ennen kaikkea jätämmekö ostamatta. Koska monet päätökset kuten energiankulutus vaikuttavat viiveellä, kokonaisjälkeä on vaikea olennaisesti muuttaa yksittäisillä tekijöillä nopeasti. Tärkeintä on, että itse tiedämme ja tiedostamme valintamme ja niiden taustalla vaikuttavat tekijät, Palola korostaa.

Ilmastotoimet koostuvat arjen valinnoista, kuten kestävistä hankinnoista, mutta myös kulttuurin muutoksesta.

- Emme voi kokonaan luopua esimerkiksi matkustamisesta, mutta voimme arvioida, korvaammeko osan matkoista käyttämällä sähköisiä kokousalustoja. Tarjoiluissamme suosimme suomalaista lähiruokaa, Palola kuvaa.

Pariisin ilmastosopimus ja kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteet vaativat välittömiä konkreettisia ilmastotoimia kaikilta. 75 prosenttia suomalaisista on elämänsä aikana jonkin yhdistyksen jäsen ja järjestöjen toimintakenttä on laaja. Järjestösektorin potentiaalia ilmastovastuullisuuden edistäjänä ei ole aiemmin huomioitu.

- STTK sitoutuu hankkeen myötä seuraamaan oman hiilijalanjälkensä kokoa. Toivottavasti esimerkkimme innostaa muita järjestöjä. Haluamme haastaa kaikki järjestöt arvioimaan oman toimintansa ilmastovaikutuksia, Palola kannustaa.

Järjestöille räätälöity hiilijalanjälkilaskuri on ladattavissa Hiilifiksu järjestö -hankkeen verkkosivuilla: blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri