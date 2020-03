STTK: Määräaikaiset lainsäädäntömuutokset koronakriisissä välttämättömiä

Hallitus on valmistellut työlainsäädäntöön ja työttömyysturvaan liittyviä muutosesityksiä erittäin ripeällä aikataululla. Esitykset pohjautuvat viikko sitten työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopimaan esitykseen yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronakriisin aiheuttamassa talouden kriisissä. Työlainsäädäntömuutoksia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle tänään.



STTK pitää lainsäädäntömuutoksia välttämättöminä. Koronan aiheuttama taloudellinen ahdinko on kysynnän romahdettua monille yrityksille äärimmäisen vakava.

- Olemme massiivisessa yt-neuvottelujen ja lomautusten aallossa, joka vaikuttaa erittäin monen suomalaisen toimeentuloon. Väliaikaisilla lakimuutoksilla pyritään sujuvoittamaan yritysten mahdollisuuksia sopeuttaa nopeasti toimintaansa kriisistä selviytymiseen ja turvaamaan lomautettujen ja irtisanottujen toimeentulo työttömyysturvaan tehtävillä muutoksilla. Työlainsäädäntömuutokset koskevat vain yksityistä sektoria, mutta työttömyysturvamuutokset kaikkia palkansaajia, johtaja Katarina Murto toteaa.



Yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon kannalta on keskeistä, että voidaan välttää koronan aiheuttamat elinkelpoisten yritysten konkurssit. Näin vaikeuksien keskelläkin työpaikat voidaan säilyttää ja kriisin jälkeen tilanne voi nopeammin normalisoitua.



-Työlainsäädäntömuutoksissa lomautusten osalta YT-menettely- ja lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään. Takaisinottovelvollisuus pidennetään yhdeksään kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu määräaikaisten työlainsäädäntömuutosten aikana. Koeaikapurku sallitaan määräaikaisesti taloudellisella ja tuotannollisella perusteella, mutta tällöin työttömyysturvassa ei tule karenssia eikä omavastuupäiviä. Työnantaja voi lomauttaa myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vastaavasti kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän.



Työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa kesäkuun loppuun.

- Jos työehtosopimuksissa on näitä koskevia määräyksiä, lakimuutosten sijaan sovelletaan niitä. Useat alat ovat jo sopineet tai neuvottelevat parhaillaan määräaikaisista muutoksista myös työehtosopimuksiin, Murto sanoo.

Työttömyysturvamuutoksissa edettävä myös ripeästi

Koronakriisillä ja työlainsäädäntömuutoksilla on merkittäviä vaikutuksia työntekijöiden toimeentuloon. On välttämätöntä, että työttömyysturvaan tehtävien määräaikaisten muutosten valmistelussa edetään nyt ripeästi. Tarkoitus on, että viiden päivän omavastuupäivät poistetaan ja työttömyysturvan enimmäisaika ei kuluisi lomautusten aikana. Lisäksi työntekijällä olisi oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu. Myös työssäoloehtoa on tarkoitus lyhentää määräaikaisesti 13 viikkoon. STTK pitää tärkeänä, että työttömyyskassojen toiminta turvataan ja toimintaa sujuvoitetaan niin, että ruuhkautuneessa tilanteessa nopeutetaan työttömyysetuuksien maksatusta.



Epidemian hillitsemiseksi kaikkien on noudattava hallituksen ja viranomaisten ohjeita.

- Erityisesti hoito- ja pelastusalan henkilöstö työskentelee tällä hetkellä äärimmäisessä paineessa. Heidän terveytensä, jaksamisensa ja turvallisuutensa on varmistettava. Mitä paremmin ja nopeammin koronaepidemia saadaan hallintaan, sitä nopeammin yritykset, työpaikat, talous ja toimeentulo elpyvät, Katarina Murto sanoo.