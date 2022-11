STTK: Naisten ja miesten välinen palkkaero ennallaan, ratkaisu voisi olla palkka-avoimuuden lisääminen

STTK:n kyselyn perusteella yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että perusteettomien palkkaerojen vähentämisessä on onnistuttu jokseenkin tai erittäin huonosti. Erityisesti näin kokevat pitkään työelämässä olevat 51 - 65-vuotiaat (61 %).

Ratkaisu voisi löytyä palkka-avoimuuden lisäämisestä. Kyselyyn vastanneista 67 prosenttia suhtautuu jokseenkin tai erittäin myönteisesti siihen, että palkkatiedot kerrottaisiin työpaikoilla nykyistä avoimemmin. Myönteisimpiä palkka-avoimuudelle ovat alle 35-vuotiaat (70 %) eikä suhtautumisessa ole juurikaan eroa miesten ja naisten välillä.

Tiedot käyvät ilmi STTK:n Aula Researchilla teettämästä kansalaiskyselystä. Siihen vastasi yli 3 000 täysi-ikäistä. Otos kerättiin syys-lokakuun aikana.

Naisten palkkapäivää vietetään tänään 4.11.2022. Päivä osuu samaan ajankohtaan kuin vuonna 2021, eli palkkaero on pysynyt ennallaan.

STTK aloitti Naisten palkkapäivän vieton vuonna 2011. Päivän tarkoitus on havainnollistaa ja konkretisoida naisten ja miesten välistä palkkaeroa yhteiskunnassa. Naisten palkkapäivä lasketaan Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin toisen vuosineljänneksen tietojen perusteella. Palkkapäivä kertoo, milloin naisten palkanmaksu kunakin vuonna laskennallisesti päättyy.

STTK:n mielestä samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka. Vuonna 2022 naisten ansiot ovat 84,3 prosenttia miesten ansioista. Palkkaero on suurempi Suomessa kuin Euroopan unionin maissa keskimäärin. Palkkaerolla on tasa-arvovaikutuksia työuran aikana, mutta myös sen jälkeen, sillä palkkaero heijastuu myöhemmin myös naisten keskimääräistä matalampiin eläkkeisiin.

Sukupuolten välinen palkkaero on viime vuosikymmenien aikana kaventunut huomattavan hitaasti, vaikka esimerkiksi naisten koulutustaso on lisääntynyt huimasti. Sukupuolten välinen palkkaero on sitkeä työelämän tasa-arvo-ongelma. STTK:n mielestä tähän ongelmaan on puututtava nykyistä huomattavasti tehokkaammin.

- Muussa tapauksessa palkkatasa-arvo toteutuu Suomessa käytännössä vasta seuraavan vuosisadan vaihteessa - jos kehitys ylipäätään etenee oikeaan suuntaan, juristi Katariina Sahlberg arvioi.

Palkkaeron syyt ovat moninaiset ja siksi palkkaeron kaventaminenkin vaatii useita keinoja. STTK:n eduskuntavaalitavoitteissa on listattu keinoja eron pienentämiseksi; sellaisia ovat muun muassa lakisääteinen palkka-avoimuus, samapalkkaisuusohjelman kehittäminen, työelämän segregaation purkaminen sekä tasa-arvolain päivittäminen palkkasyrjinnän ja perusteettomien palkkaerojen estämiseksi.



Lisätietoja STTK:ssa: Katariina Sahlberg, puhelin 040 564 6639.